Kao jedini reprezentativni predstavnik domaće privrede u Briselu i Ženevi , UPS kroz punopravno članstvo u krovnim konfederacijama – BusinessEurope i IOE – već godinama aktivno učestvuje u kreiranju evropskih ekonomskih politika i prenosi zahteve naših poslodavaca na evropski nivo. Novoformirani Odbor služiće za još bržu koordinaciju ovih aktivnosti.

- Osnivanjem ovog Odbora samo formalizujemo i ubrzavamo procese koje uspešno vodimo već godinama. Naše mesto u BusinessEurope i IOE osigurava da glas srpskog privrednika stigne direktno do donosilaca odluka u Briselu. Cilj nam je da, na čelu sa predsedavajućim Pantićem i svim članovima Odbora, nastavimo da prenosimo evropske standarde i maksimalno pripremimo domaću biznis zajednicu u oblasti radnog prava, zelene agende i EU fondova - poručuju iz Unije poslodavaca Srbije.