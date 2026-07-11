Slušaj vest

Kao jedini reprezentativni predstavnik domaće privrede u Briselu i Ženevi, UPS kroz punopravno članstvo u krovnim konfederacijama – BusinessEurope i IOE – već godinama aktivno učestvuje u kreiranju evropskih ekonomskih politika i prenosi zahteve naših poslodavaca na evropski nivo. Novoformirani Odbor služiće za još bržu koordinaciju ovih aktivnosti.

Za predsedavajućeg Odbora izabran je Danijel Pantić, član Izvršnog odbora UPS. Sastav Odbora čine istaknuti predstavnici i rukovodstvo Unije: Andreja Brkić (predsednik Izvršnog odbora UPS), Boško Savković (generalni sekretar UPS), Ivan Đoković (član Predsedništva UPS), Aleksandar Radojičić (predsednik Sektora trgovine UPS), Svetlana Budimčević (direktorka UPS) i Dejana Kuzmić (rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju UPS).

- Osnivanjem ovog Odbora samo formalizujemo i ubrzavamo procese koje uspešno vodimo već godinama. Naše mesto u BusinessEurope i IOE osigurava da glas srpskog privrednika stigne direktno do donosilaca odluka u Briselu. Cilj nam je da, na čelu sa predsedavajućim Pantićem i svim članovima Odbora, nastavimo da prenosimo evropske standarde i maksimalno pripremimo domaću biznis zajednicu u oblasti radnog prava, zelene agende i EU fondova - poručuju iz Unije poslodavaca Srbije.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizPoslodavci ovo vešto kriju: Evo kako da sačuvate godišnji odmor, a dobijete plaćene slobodne dane
2026 kalendar
InfoBizDa li možete otvoriti firmu pored stalnog zaposlenja? U nekim slučajevima poslodavac odlučuje
profimedia0223014761.jpg
InfoBizDa li godišnji odmor iz prethodne godine može da se koristi i posle 30. juna? Postoje izuzeci, evo i koji
2. The Plaza Bodrum.jpg
InfoBizTokom leta imate pravo da odbijete rad: Evo kada zbog visokih temperatura poslodavcu možete da kažete da nećete doći na posao
leto vrućina velike vrućine toplotni talas toplo vreme Srbija Beograd