Srpski poslodavci jačaju vezu s Briselom: Unija poslodavaca Srbije osnovala Odbor za evropske integracije
Kao jedini reprezentativni predstavnik domaće privrede u Briselu i Ženevi, UPS kroz punopravno članstvo u krovnim konfederacijama – BusinessEurope i IOE – već godinama aktivno učestvuje u kreiranju evropskih ekonomskih politika i prenosi zahteve naših poslodavaca na evropski nivo. Novoformirani Odbor služiće za još bržu koordinaciju ovih aktivnosti.
Za predsedavajućeg Odbora izabran je Danijel Pantić, član Izvršnog odbora UPS. Sastav Odbora čine istaknuti predstavnici i rukovodstvo Unije: Andreja Brkić (predsednik Izvršnog odbora UPS), Boško Savković (generalni sekretar UPS), Ivan Đoković (član Predsedništva UPS), Aleksandar Radojičić (predsednik Sektora trgovine UPS), Svetlana Budimčević (direktorka UPS) i Dejana Kuzmić (rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju UPS).
- Osnivanjem ovog Odbora samo formalizujemo i ubrzavamo procese koje uspešno vodimo već godinama. Naše mesto u BusinessEurope i IOE osigurava da glas srpskog privrednika stigne direktno do donosilaca odluka u Briselu. Cilj nam je da, na čelu sa predsedavajućim Pantićem i svim članovima Odbora, nastavimo da prenosimo evropske standarde i maksimalno pripremimo domaću biznis zajednicu u oblasti radnog prava, zelene agende i EU fondova - poručuju iz Unije poslodavaca Srbije.
Biznis Kurir