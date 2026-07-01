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Kraj juna je period kada mnogi zaposleni koriste neiskorišćeni godišnji odmor iz prethodne godine. Zakon o radu precizno uređuje način njegovog korišćenja i rokove. Godišnji odmor može da se koristi jednokratno ili u više delova. Ako se koristi u celini, mora biti iskorišćen u godini na koju se odnosi.

U praksi je češće deljenje odmora, pri čemu je poslodavac obavezan da omogući najmanje dve neprekidne radne nedelje u toku kalendarske godine. Ostatak se može iskoristiti najkasnije do 30. juna naredne godine.

Na primeru 2026. godine:

- Neiskorišćeni odmor za 2025. mora se iskoristiti do 30. juna 2026.

- Prvi deo odmora za 2026. (minimum dve radne nedelje) koristi se do kraja te godine, dok se ostatak prenosi najkasnije do 30. juna 2027.

Izuzetak važi za zaposlene koji su zbog porodiljskog odsustva, nege deteta ili posebne nege deteta bili sprečeni da koriste odmor. Oni mogu ceo odmor iskoristiti do 30. juna naredne godine. Ako se ni tada ne iskoristi, pravo na odmor prestaje i poslodavac nije dužan da isplati naknadu.

Poslodavac određuje vreme korišćenja godišnjeg odmora, uz konsultaciju sa zaposlenim, u skladu sa organizacijom rada. On donosi rešenje i nije obavezan da prihvati zahtev zaposlenog, ali mora ga uzeti u razmatranje. Rešenje se dostavlja elektronski, a na zahtev i u pisanoj formi, najmanje 15 dana pre početka odmora.

Kod kolektivnog odmora, rešenje se može istaći na oglasnoj tabli. Izmene termina su moguće samo ako to zahtevaju potrebe posla, i to najkasnije pet radnih dana pre početka odmora. Kada odmor jednom počne, poslodavac ga više ne može prekidati niti menjati rokove.