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Vučić obilazi deonicu dugu 3.900 metara i upoznaje se sa radom mobilne ambulante u selu.

Radovi na putu između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca su u punom jeku, a ekipe izvode završne radove na deonici dugoj oko 3,9 kilometara.

ukupna dužina deonice koja se asfaltira iznosi 3.920 metara, od čega se 3.120 metara odnosi na put Donje Sinkovce-Gornje Sinkovce, a 800 metara na krak prema Gornjem Trnjanu.

Investitor radova su Putevi Srbije, a izvođač Srbijaautoput d.o.o. Beograd. Vrednost radova je 138.430.081 dinar.

1/11 Vidi galeriju Sve spremno za dolazak predsednika Vučića u Sinkovce Foto: Damir Dervišagić

Na ovaj način rešiće se višedecenijski problem meštana ovog dela grada, a završetkom radova biće omogućeno bezbednije i brže kretanje stanovnika Gornjeg i Donjeg Sinkovca, Gornjeg Trnjana, Vlasa, Togočevca i drugih okolnih mesta, koji će do grada moći da stižu i Hisarskim putem i da se neposredno povežu sa državnim putem Leskovac-Lebane.

- Žale se ljudi zbog radova. Kunu mi mamu maminu i tako dalje. Ja sam ponosan na to što se rade putevi. Ponavljam, nađite rupu na auto-putu ili brzoj saobraćajnici, dobićete veliku novčanu nagradu. Nema nijedne rupe, mi smo proveravali. Tražite, nećete naći. Toliko para ulažemo i trošimo na održavanje puteva, posebno na održavanje glavnih puteva. Tu rupe nema, a ovde po selima uglavnom puteva nema, pa gradimo. Sve je to mnogo skupo, ali će ljudima mnogo da znači - rekao je Vučić

Biznis Kurir