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Proizvodnja i distribucija leda u kockama prerasla je iz usputnog ugostiteljskog posla u ozbiljnu industrijsku granu koja tokom juna, jula i avgusta obrne milione dinara. Ključ uspeha leži u činjenici da savremeni tempo života i eksplozija letnjih manifestacija na otvorenom diktiraju potražnju koju je nemoguće podmiriti kućnim zalihama ili malim aparatima. Ekonomski posmatrano, ovaj biznis predstavlja san svakog preduzetnika jer se bavi proizvodom koji nema rok trajanja dok je u zamrzivaču, a potražnja raste linearno sa skokom temperature na termometru.

Ekspanzija ovog posla u Beogradu, Novom Sadu i turističkim centrima širom zemlje vezana je za radikalnu promenu u ugostiteljskom sektoru i organizaciji privatnih proslava. Nekada se led podrazumevao kao besplatna stavka koju kafići sami prave, dok danas predstavlja deficitarnu robu koja se naručuje na džakove i u tonama. Letnja groznica i želja za brzom zaradom privlače sve veći broj domaćih investitora koji ulažu novac u profesionalne pogone, svesni da u kriznim vremenima ljudi mogu odustati od luksuznih putovanja, ali od hladnog pića u vrelom letnjem danu neće odustati nikada.

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Finansijska matematika iza hladnog kubika i cena osnovne sirovine

Ekonomska računica ovog posla krije se u neverovatnoj razlici između cene koštanja sirovine i krajnje prodajne cene gotovog proizvoda. Osnovna sirovina je obična voda iz gradskog vodovoda, gde kubik vode sa svim taksama u Srbiji košta oko 150 dinara, a od tog jednog kubika se uz minimalne gubitke dobije tačno jedna tona leda. Kada se ta tona vode propusti kroz industrijske filtere, zamrzne i spakuje u standardne džakove od 5 kilograma, preduzetnik dobija ukupno 200 kesa spremnih za tržište.

Prosečna veleprodajna cena jedne kese leda od 5 kilograma u Srbiji se kreće između 250 i 350 dinara, zavisno od ugovorene količine i lokacije isporuke. To znači da se od jednog jedinog kubika vode, koji je plaćen minimalno, u veleprodaji generiše bruto prihod od 50.000 do 70.000 dinara. Naravno, u ovu računicu ulaze i drugi troškovi, ali ovako visoka startna margina ostavlja ogroman prostor za pokrivanje svih operativnih izdataka i ostvarivanje čiste zarade.

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Kolika je stvarna početna investicija u profesionalni pogon za led

Da bi se pokrenuo ozbiljan posao koji može da servisira bar dvadeset većih kafića ili nekoliko velikih svadbenih salona, neophodno je investirati u profesionalnu opremu. Kupovina polovnih ili kućnih aparata na ovom nivou poslovanja je čist promašaj, pa preduzetnici startuju sa industrijskim ledomatima kapaciteta od minimalno 500 kilograma leda za 24 sata, čija se cena kreće oko 5.000 evra. Za skladištenje gotovog proizvoda neophodna je minusna komora ili nekoliko industrijskih sandučara, što zahteva ulaganje od dodatnih 3.000 evra.

Pored same proizvodne linije, ključna stavka je ambalaža i distribucija, jer led mora stići do kupca u savršenom stanju bez tragova topljenja. Nabavka namenskih izolovanih kesa sa štampom, aparata za varenje plastike i polovnog dostavnog vozila sa rashladnim uređajem podiže ukupnu startnu investiciju na oko 12.000 do 15.000 evra. Iako ova cifra za početnike može delovati visoko, preduzetnici u ovom poslu ističu da je to jedna od retkih investicija u proizvodnji koja se u potpunosti isplati već do kraja avgusta, pod uslovom da se krene na vreme.

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Skriveni operativni troškovi i kako struja kroji konačni profit

Iako je profitna margina na vodi astronomska, proizvodnja leda ima jednog velikog neprijatelja koji direktno utiče na mesečni račun, a to je potrošnja električne energije. Industrijski ledomati i rashladne komore rade neprekidno 24 sata dnevno tokom najskuplje, letnje tarife, što firmu automatski prevodi u zonu visoke potrošnje struje za privredu. Mesečni račun za struju za jedan osrednji pogon može lako da premaši 100.000 dinara, što je stavka koja se mora pažljivo ukalkulisati u cenu kese.

Drugi značajan operativni trošak jeste gorivo i amortizacija dostavnih vozila koja svakodnevno krstare užarenim gradskim ulicama i troše sate u saobraćajnim gužvama sa uključenim rashladnim sistemima. Takođe, angažovanje sezonske radne snage za pakovanje, utovar i raznošenje džakova na plus 40 stepeni zahteva privlačne dnevnice, jer je reč o teškom fizičkom radu u ekstremnim temperaturnim razlikama. Kada se svi ovi troškovi (struja, gorivo, kese, radna snaga) saberu, realna proizvođačka cena jedne kese od 5 kilograma iznosi oko 70 dinara, što i dalje ostavlja čist profit od preko 200 dinara po kesi.

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Eksplozija privatnih proslava i festivala kao novi motor rasta

Pored standardnih ugostiteljskih objekata, novi i izuzetno profitabilan kanal prodaje postala je organizacija privatnih proslava na otvorenom, momačkih i devojačkih večeri pored bazena, kao i velikih muzičkih festivala. Vikendima tokom leta širom Srbije organizuje se na stotine svadbi i proslava u privatnim režijama gde profesionalni ugostiteljski objekti ne pokrivaju logistiku, pa domaćini sami naručuju takozvane "ledene ekspres" isporuke.

Na velikim muzičkim festivalima koji traju po nekoliko dana, potrošnja leda meri se desetinama tona, a organizatori plaćaju premium cenu za garantovanu i tačnu isporuku u svako doba dana i noći. Proizvođači leda za ove prilike često iznajmljuju i namenske pokretne zamrzivače koje postave na samu lokaciju događaja, čime obezbeđuju monopol na prodaju tokom trajanja manifestacije.

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Logistički pakao na plus 40 i zašto se kašnjenje u ovom poslu ne prašta

Najveći izazov i razlog zašto mnogi odustaju od ovog biznisa nije sama proizvodnja, već surova i tačna logistika isporuke. Led je roba koja se topi i svaki minut kašnjenja na beogradskim uličnim čepovima i temperaturi od 40 stepeni u hladu znači rizik da kupcu predate kesu punu vode umesto kristalnih kockica. Distributeri leda moraju imati savršeno optimizovane rute kretanja i vozače koji odlično poznaju grad kako bi se izbeglo stajanje na suncu.

Ukoliko kafiću na splavu nestane leda u petak uveče tokom najvećeg špica, menadžer ne želi da čeka sat vremena objašnjenja o gužvi u saobraćaju, već će odmah okrenuti konkurenciju. Gubitak poverenja na srodnom ugostiteljskom tržištu dešava se u jednom danu, zbog čega uspešne firme ulažu ozbiljan novac u rezervna vozila i sisteme za praćenje isporuka. Ko uspe da savlada ovaj logistički pritisak i obezbedi da led uvek stigne leden i na vreme, taj drži ključ najprofitabilnijeg i najsigurnijeg sezonskog biznisa u zemlji.