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Sezona cvetanja lavande je u toku, a ova biljka poslednjih godina postaje sve popularnija među mladim poljoprivrednicima koji žele da se okušaju u proizvodnji novih kultura.

U Srbiji trenutno postoji pet do šest većih proizvođača koji lavandu uzgajaju na površinama većim od deset hektara, dok se značajan broj manjih proizvođača bavi njenim gajenjem na parcelama od jednog do dva hektara.

Diplomirani ekonomista Branko Švonja iz Čerevića zasadio je prve zasade lavande 2014. godine, a danas ima potpuno zaokružen proizvodni proces. Bavi se sertifikovanom organskom proizvodnjom lavande, preradom u eterična ulja namenjena hemijskoj industriji, semenarstvom, kao i proizvodnjom suvog cveta koji se koristi protiv moljaca, u aromaterapiji i za pripremu čajeva.

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Ovce doprinose održavanju zasada lavande

Pored proizvodnje lavande, Švonja se uspešno bavi i ovčarstvom. Na svom gazdinstvu ima 80 grla ovaca rase il de frans koje uzgaja za proizvodnju mesa.

- Iako se ovce te rase najčešće drže u zatvorenom prostoru, pustio sam ih među lavandu i uverio se da ne oštećuju biljke. Naprotiv, koriste proizvodnji jer prirodno đubre zemljište i suzbijaju korov. Zato planiram da povećam broj ovaca i nastavim da ih puštam u zasade lavande, kako bih zemljište đubrio prirodnim putem, umesto upotrebom hemijskih sredstava - kaže Švonja.

Zbog planirane proizvodnje rasada za domaće i strano tržište, ove godine koristiće seme lavande, pa će žetvu obaviti tek sredinom jula.

- Nedavne kiše nisu pogodovale lavandi koja se koristi za proizvodnju eteričnih ulja i zato ću ove godine proizvoditi seme. Kada ima više padavina, seme se bolje naliva i ima potencijal da bude kvalitetno - rekao je Švonja i naglasio da lavanda najbolje uspeva na vodopropusnim zemljištima i u toploj klimi sa mnogo sunčanih dana i malo padavina, izuzev prve godine kada se zasniva proizvodnja.

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Vreme berbe zavisi od krajnje namene proizvoda.

- Veliki proizvođači koriste kombajne. Oni kojima je potreban suv cvet beru lavandu krajem maja i početkom juna, za proizvodnju eteričnih ulja berba je u prvoj polovini jula, a za seme sredinom jula - objašnjava Švonja.

Na tržištu se kilogram suvog cveta u veleprodaji prodaje za oko četiri evra, dok kilogram eteričnog ulja dostiže cenu od 35 evra. Sa jednog hektara moguće je proizvesti približno 200 kilograma suvog cveta i oko 100 kilograma eteričnog ulja. Švonja ističe da se eterično ulje, zbog svoje gustine, izražava u kilogramima, a ne u litrima.

Međutim, podizanje zasada lavande zahteva značajna početna ulaganja, pa je za povraćaj investicije potrebno približno deset godina.