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Na verandi imanja u Oglađenovcu, selu sa manje od 300 stanovnika, udaljenom oko 17 km od Valjeva, Švajcarac Frenk Kurer ispričao je zbog čega je zavoleo Srbiju i odlučio da u oazi prirode napravi smeštaj za turiste, posadi šljive i pokrene prvi glamping u ovom delu naše zemlje.

Iako je odrastao u Alpima i u izuzetno uređenoj državi, kaže da u Srbiji ipak uživa u hrani koja ovde više miriše nego u inostranstvu, pa čak i u njegovoj rodnoj zemlji, u paradajzu iz Oglađenovca koji ima i ukus i miris, kao i u brojnim drugim stvarima koje je u svet donela globalizacija, a kojih, barem za sada, kod nas nema.

Na imanju od više hektara sa svojim kolegom i prijateljem Mladenom Vorinskim posadio je šljive, od kojih će za koju godinu proizvoditi rakiju, podigao plastenik u kojem uzgaja povrće za svoje goste, ali i udomio tri magarca, 33 kokoške i tri guske, od čijih jaja se spremaju jela za turiste.

Foto: Priče sa dušom / Nenad Blagojević

Koncept "My little farm" (Moja mala farma) pripreman je više godina, a Frenk je obilazio Srbiju tražeći plodnu zemlju, od istoka do zapada, sa idejom da pokrene održivu biznis priču.

Krenuo je sa planom za voćarsku proizvodnju, a onda se umrežio sa proizvođačima iz valjevskog kraja, pa je na red stigao i turizam.

Posle izgradnje kuće sa smeštajnim jedinicama koje su pogodne za tim-bildinge manjih firmi, sada je na ulazu u obližnju šumu otvorio glamping, u svetu trenutno veoma popularan koncept luksuznog kampovanja, sa pet šatora u kojima maksimalno može boraviti 10 osoba.

Šatori su pravljeni po ruskom modelu i predviđeni su za temperature i do -41 stepen, dok dušeci imaju grejače.

Ukupan kapacitet svih smeštaja u My little farm je 34 osoba. Cene smeštaja su od 55 do 75 u dinarskoj protivvrednosti po šatoru ili sobi (bez hrane), u zavisnosti od dana u nedelji.

Svaki šator ili soba imaju svoj frižider sa zamrzivačem za čuvanje lične hrane, kao i korpu za nehlađene namirnice kao što su hleb, testenine, jaja.

- Otvaramo i prodavnicu za goste koja će nuditi proizvode sa naše farme i okoline, a koji će moći da se plate u gotovini ili karticom: svež hleb, gotove mešavine ako gosti žele sami da prave hleb, jaja sa farme, domaće džemove i puter, sezonsko voće i povrće sa farme, proizvode naših komšija iz Organele kao i celog Bio-distrikta Kolubara, vina Pusula iz susednog sela Miličinice i piva i bezalkoholna pića - rekao je Frenk koji je po obrazovanju kulinar, a poslednjih godina menadžer u porodičnoj firmi u Švajcarskoj.

1/8 Vidi galeriju Turistički raj kod Valjeva: Švajcarac otvorio luksuzno odmaralište, ali za svačiji džep - pogledajte šta su sve izgradili Frenk i Mladen iz Srbije Foto: Priče sa dušom / Nenad Blagojević

Posebna atrakcija su tri bake koje ovde spremaju jela, ali i drže mini-kurseve kulinarstva. "Šefica" kuhinje je baka Radojka, od milja Raja, po kojoj je i kuhinja dobila ime, a sa njom kuvaju i Jagoda i Mira.

- Pored toga nudimo i autentične aktivnosti: večeri uz gitaru oko logorske vatre, šetnje, piknike, pečenje hleba u peći na drva, izlete i druga iskustva - nadovezao se Mladen i dodao da pored individualnih putnika, My little farm ugošćava i grupe, za koje se prave prilagođeni programi sa punim pansionom i aktivnostima po želji.

Pored ove gostoljubive kuće u srcu prirode, gde se gostoprimstvo doživljava na jednostavan i iskren način, nalazi se i jezero u kojem se gosti mogu kupati, ali i velika livada na kojoj žive tri umiljata magarca, Vule, Jovana i Neli.

Frenk je uvek raspoložen da gostima pokaže svoje imanje, životinje, baštu sa povrćem i njen poseban deo u kojem su maline, borovnice, kupine, aronija i drugo bobičasto voće.

- Nadamo se da će naše znanje iz turizma doprineti razvoju Bio-distrikta, pa ćemo u tom segmentu da pomognemo, isto kao što momci koji vode Organelu znaju više o proizvodnji organskih proizvoda ili travarka Dragica o čajevima, koje inače kupujemo od nje - rekao je Frenk.

Foto: Priče sa dušom / Nenad Blagojević

Baka Radojka je poreklom iz Sremske Mitrovice, baš kao i Mladenovi roditelji, pa oni često po želji gostiju mogu da naprave srpski doručak: gibanicu od domaćih jaja i sira, da posluže sremske kobasice i suvo meso, sireve koji su odstajali u podrumu na farmi ili za ručak gulaš sa domaćim rezancima ili meso pod sačem.

Kada je Frenk u selu, s obzirom na to da je radio kao šef kuhinje, on može da napravi švajcarski kiš ili čuveni švajcarski hleb na prutiću schlangenbrot, hleb puž.

Frenk i Mladen su otkrili da razvoj kraja u koji su investirali novac vide i kroz angažovanje ljudi iz ovog kraja, pa su tako pored baka, deo njihovog tima i Živorad koji je stolar i koji brine o tehničkim stvarima na imanju, kao i Boža koji je zadužen za životinje i Milovan za radove u polju.

- Za goste smo nabavili električne bicikle kojima mogu da obiđu ovaj kraj, da odu do obližnjeg jezera, da posete manastire i vide druge turističke atrakcije. Priroda, okruženje prepuno životinja i ekološki pristup turizmu su potencijal u Srbiji i mi zaista želimo da idemo u tom smeru - rekao je Mladen.