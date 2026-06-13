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Ovaj trend nije slučajan jer se sve više poljoprivrednika i domaćinstava odlučuje da uđe u uzgoj kulture koja se smatra jednim od profitabilnijih povrtarskih izbora. Špargla je postala zanimljiva upravo zbog kombinacije visoke otkupne cene i dugog perioda eksploatacije zasada.

Najviše zasada špargle u Srbiji nalazi se u Vojvodini, posebno u delovima oko Srema, Bačke i Banata, gde zemljište i klima pogoduju ovoj biljci. Pored toga, manji, ali rastući zasadi postoje i u Mačvi, Pomoravlju i pojedinim delovima Šumadije, gde proizvođači eksperimentišu sa manjim parcelama. Uglavnom se bira zemljište koje je peskovito, dobro drenirano i sunčano, jer špargla ne podnosi teška i vlažna tla.

Špargle Foto: Uhlíř Patrik / ČTK / Profimedia

Može da daje rod i više od deset godina

Razlog za rast interesovanja leži u tome što špargla nakon početnog ulaganja može da daje rod i više od deset godina, što je čini dugoročnom investicijom u poljoprivredi. Za razliku od sezonskih kultura koje zahtevaju svake godine novu setvu, ovde se radi o višegodišnjem zasadu koji se postepeno razvija i ulazi u pun rod tek nakon dve do tri godine. Upravo ta dugoročna stabilnost privlači sve više manjih proizvođača.

Ulaganja nisu mala

Početna ulaganja u zasad špargle nisu mala i kreću se u rasponu od oko 6.000 do 10.000 evra po hektaru, u zavisnosti od sadnog materijala, pripreme zemljišta i sistema navodnjavanja. U te troškove ulaze i osnovna mehanizacija, đubrenje, zaštita i radna snaga u prvim godinama kada nema punog roda. Iako deluje kao velika suma, proizvođači je posmatraju kao dugoročnu investiciju.

Kada zasad uđe u pun rod, prinos može da se kreće od oko 3 do 6 tona po hektaru godišnje, u zavisnosti od kvaliteta proizvodnje i klimatskih uslova. Otkupljena cena špargle na domaćem tržištu često se kreće od 400 do 800 dinara po kilogramu, dok u periodima veće potražnje može biti i viša. To znači da bruto prihod po hektaru može da dostigne između 1,2 i 4,8 miliona dinara godišnje.

Dobit ogromna

Ako se uzmu u obzir troškovi održavanja koji godišnje mogu iznositi od 200.000 do 500.000 dinara po hektaru, neto profit kod dobro organizovane proizvodnje može biti značajan. U praksi to znači da proizvođač u punom rodu može ostvariti dobit od oko 700.000 do čak 3 miliona dinara godišnje po hektaru. Naravno, ovi iznosi zavise od plasmana i kvaliteta proizvoda.

Zbog ovakve računice sve više domaćinstava u Srbiji razmatra šparglu kao alternativu tradicionalnim kulturama poput kukuruza ili pšenice koje donose manju zaradu po hektaru. Posebno je interesantna malim proizvođačima koji imaju ograničene površine, ali žele veću vrednost po jedinici zemlje. Time se špargla sve više posmatra kao “premium” povrtarska kultura.

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Čekanje najveći problem

Dodatni razlog za rast proizvodnje je i sve veća potražnja u ugostiteljstvu i među potrošačima koji traže zdraviju ishranu. Restorani u većim gradovima poput Beograda i Novog Sada sve češće uvoze ili otkupljuju domaću šparglu, što dodatno podiže interes proizvođača, čime se stvara stabilniji kanal plasmana nego ranije.

Ipak, uzgoj špargle nije bez rizika jer zahteva strpljenje i početno čekanje od nekoliko godina pre ozbiljnog prinosa. Takođe, tržište još uvek nije potpuno razvijeno, pa proizvođači često zavise od nekoliko većih otkupljivača ili direktne prodaje, što znači da je plasman jednako važan kao i sama proizvodnja.

Foto: Brinja Schmidt / Alamy / Alamy / Profimedia

Ulaganja u sistem navodnjavanja i pripremu zemljišta mogu biti presudna za kvalitet i prinos, pa proizvođači koji štede na početku često imaju nižu zaradu kasnije. Zbog toga stručnjaci savetuju ozbiljan plan pre ulaska u ovaj posao, jer špargla nije kultura koja brzo vraća uloženi novac.

Na domaćem tržištu još uvek postoji prostor za širenje proizvodnje jer Srbija i dalje ne pokriva u potpunosti sopstvenu potražnju. Uvoz i dalje igra veliku ulogu, što znači da domaći proizvođači imaju priliku da zauzmu veći deo tržišta. Ako se trend rasta nastavi, špargla bi mogla postati jedna od najprofitabilnijih premium kultura u narednim godinama.