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Nesvakidašnja priča stiže iz okoline Čačka: sestra i brat — Ana Tomašević i Bojan Milenković, spojili su poljoprivredu i preduzetništvo na poseban način. Na porodičnom imanju u selu Milićevci, umesto tradicionalnih voćarskih kultura, odlučili su da podignu zasad lavande. Od njenog cveta prave likere i sirup.

Nakon što su obnovili zapušteno porodično imanje u Milićevcima, Ana i Bojan doneli su nesvakidašnju odluku. Umesto voćnjaka, na suncem obasjanoj padini zasadili su lavandu. Sve poslove u zasadu obavljaju ručno, bez upotrebe hemijskih preparata, jer mirisne ljubičaste cvetove prerađuju u jedinstvene proizvode.

- Ono što je možda najkompleksnije jeste presušiti suvi cvet i očistiti da on ostane perfektno čist odnosno da bude samo taj suvi cvet koji nam treba za liker i za sirup. To je jedna od težih stvari i druga teža stavar je da ovih 2.500 sadnica treba rez ih opleviti, i treba ih očistiti od trave i korova i to radimo isključivo ručno - objašnjava Bojan Milenković.

1/7 Vidi galeriju Umesto voćnjaka zasadili lavandu u okolini Čačka Foto: Printscreen RTS

Vanila, borovnica i lavanda!

Brat i sestra, ekonomisti po struci, u uzgoju lavande prepoznali su priliku za drugačiji poslovni poduhvat. Umesto da se bave proizvodnjom eteričnih ulja i sapuna, napravili su iskorak ka preradi, pa od cvetova lavande proizvode aromatična pića.

- Da bismo smirili tu aromatičnost i jačinu lavande koja je izuzetno zahtevna u miksologiji za proizvodnju ovakve vrste proizvoda mi smo za naš prvi proizvod koristili vanilu koja nam je zapravo pomogla u tome da je nekako smirimo u jednom piću dok smo za naš drugi proizvod koristili eto upravo jednu voćku, a to je borovnica - kaže Ana Tomašević.

- Trudimo se da kroz agilnost i pristup razvoju malih serija i sirupa i likera i minimalnu proizvodnju dokažemo da tržište postoji i da možemo tako da polako osvajamo i širimo i naš asortiman i širimo tržište - dodaje Bojan Milenković.

Na oko pola hektara zemlje Ana i Bojan trenutno uzgajaju 2.500 sadnica lavande. Dok uporedo razvijaju nove proizvode, planiraju i širenje zasada, verujući da ta mediteranska biljka ima značajan potencijal na njihovom imanju u Milićevcima.