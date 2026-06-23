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Letnje vrućine ponovo su otvorile pitanje koje se svake godine ponavlja među građanima. Jedan Hrvat na Reditu se pitao zašto se na ugradnju klima uređaja čeka mesec dana i zašto, uz tako veliku potražnju, jednostavno više nema kompanija koje bi obavile taj posao.

- Na ugradnju klima uređaja se čeka oko mesec dana. Očekivao bih da se na tržištu pojavi 8.000 novih kompanija koje se bave ugradnjom klima uređaja. Kompanija zarađuje, kupac manje čeka. U čemu je caka? - pitao je autor objave. Odgovor koji je privukao najviše pažnje bio je onaj čoveka koji se godinama profesionalno bavi prodajom i ugradnjom klima uređaja.

- Potražnja je veoma sezonska. Svi pamte vreme u junu, julu i avgustu, ali kompanija mora da preživi i septembar, oktobar, zimu i proleće kada posla gotovo da nema. Nije problem zaraditi novac leti, već imati održivo poslovanje tokom cele godine - rekao je i dodao da mnogi potcenjuju složenost ovog posla.

- Instaliranje klima uređaja nije samo bušenje rupe u zidu i kačenje jedinice. Morate se baviti rashladnim gasovima, električnim instalacijama, usisavanjem sistema, garancijama i odgovornošću ako nešto procuri ili prestane da radi.

"Nije problem broj kompanija, već..."

Takođe je naglasio da najveći problem nije broj kompanija, već nedostatak kvalifikovanih ljudi.

- Ne možete skloniti 8.000 ljudi sa ulice u maju i imati 8.000 kvalitetnih instalatera do jula. Potrebno vam je iskustvo jer će loša instalacija kasnije dovesti do žalbi i troškova.

Foto: Shutterstock

Njegov komentar je dobio skoro 200 glasova "pozitivno", a mnogi su se povezali sa sopstvenim iskustvima. Jedan korisnik je napisao da ljudi vide samo konačni račun.

- Svi kažu da je naplatio 300 evra za sat rada. Niko ne vidi da mu je potreban kombi, alat, vakuum pumpa, dve osobe, rad na visini, PDV, gorivo i rad na ekstremnoj vrućini.

Drugi je rekao da problem nije u majstorima već u kupcima: "Klima uređaji se instaliraju zimi i u proleće, a grejanje se priprema leti. Veoma jednostavno.

Jedan korisnik je podelio svoje iskustvo.

- Kupio sam klima uređaj krajem marta. Instalacija je bila sledećeg dana. Pitam se zašto?

Drugi je dodao da ljudi svake godine prave istu grešku: "Čim temperatura pređe 30 stepeni, svi se sete da im je potrebna klima uređaj, a onda su šokirani što nisu jedini koji su se toga setili."

Majstor objasnio kako podesiti klimu tokom grejne sezone Foto: Shutterstock

Izdvojio se komentar čoveka koji sedam godina radi u klimatizaciji.

- Znati kako se montira unutrašnja i spoljašnja jedinica nije isto što i biti stručnjak za klima uređaje. Od deset instalatera, možda postoji jedan koji zaista razume šta radi. Ostali često prodaju utisak stručnosti dok uređaj radi dovoljno dugo da garancija istekne.

Neki nisu bili baš saosećajni sa autorom objave: "Evo ti šanse, otvori firmu i obogati se."

Drugi su bili još direktniji. "A ko će raditi u tih 8.000 kompanija? Idi i skupljaj milione."

Jedan korisnik smatra da građani jednostavno reaguju prekasno.

- Na meni je da razmišljam unapred i da ne čekam do poslednjeg trenutka. Radije bih čekao mesec dana da se posao dobro obavi nego da moja instalacija izgleda kao nešto iz 'Šta je to?'“

Na kraju, jedan iskusni instalater je možda najbolje sumirao diskusiju: "Samo zato što postoji hiljadu kompanija koje instaliraju klima uređaje ne znači da postoji hiljadu stručnjaka. Kada dođe sezona, svi žele tu jednu osobu koja zna kako da posao obavi kako treba."