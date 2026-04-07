Mađarska će danas tokom posete američkog potpredsednika Džej Di Vensa Budimpešti potpisati dogovor o kupovini nafte od Sjedinjenih Američkih Država, otkrio je za Blumberg izvor upoznat sa situacijom.

Mađarska energetska kompanija Mol tako će kupiti 500.000 tona nafte po ceni od približno 500 miliona dolara, rekla je ta osoba, koja je želela da ostane anonimna. Dodatni detalji za sada nisu dostupni.

Mol je inače povećao kupovinu ruske nafte nakon što je dobio izuzeće od sankcija i od Sjedinjenih Američkih Država i od Evropske unije, što su analitičari opisivali kao pragmatičan potez kojim Mađarska balansira između političkih obaveza prema Zapadu i sopstvenih energetskih potreba.

Podrška pred izbore

Kupovina nafte od SAD, kao i poseta američkog potpredsednika, događa se iste nedelje kada i izbori u Mađarskoj. Premijer Viktor Orban suočen je sa najozbiljnijim izazovom u poslednjih 16 godina vlasti. Njegov glavni protivkandidat je Peter Mađar, bivši saveznik koji danas predvodi stranku Tisa i prema anketama ima vidljivu prednost.

Američki predsednik Donald Tramp pritom otvoreno podržava Orbana, kojeg vidi kao ideološkog saveznika u Evropi, a dolazak potpredsednika Džej Di Vensa u Budimpeštu tumači se kao pokušaj da se ojača njegova pozicija neposredno pre glasanja.

Ipak, analitičari upozoravaju da Orban, uprkos dugogodišnjoj kontroli političkog sistema, ulazi u izbore oslabljen, a pojedine ankete sugerišu da bi mogao i da izgubi vlast ako se trend podrške opoziciji nastavi.