Zbog primećenih neispravnosti sa hrvatskog tržišta se privremeno povlače sve serije leka Zoltex 40 mg praška koji se koristi kao rastvor za inekcije, saopšteno je danas iz firme Belupo i Agencije za lekove i medicinske proizvode (HALMED).

Reč je o serijama A99A1, A2VO1, XDOF1, X2XK1 i X2XJ1. Prema saopštenju HALMED-a, u rastvoru su primećene čestice za koje se pretpostavlja da potiču od materijala zatvarača na pakovanju.

Navodi se da na tržištu postoje drugi lekovi istog farmaceutskog sastava, što pacijentima omogućava da nesmetano nastave terapiju.

Lekari su pozvani da obavezno prijave svaku nuspojavu ili sumnju u neispravnost leka. Pacijentima koji su razvili neku nuspojavu savetuje se da se obrate svom lekaru radi dogovora o nastavku lečenja, a nuspojave mogu prijaviti i direktno Agenciji.