Reč je o sportskoj flašici robne marke Stor zapremine 380 ml sa dizajom popularnih likova iz crtanih filmova: - Frozen, model 74255, bar kod 8412497742554; - Peppa Pig, model 13925, bar kod 8412497139255; - Spiderman, model 74755, bar kod 8412497747559; - Frozen leaves, model 81055, bar kod 8412497810550; - Spiderman mob rules, model 83555, bar kod 8412497835553, - Stitch Palms, model 75055, bar kod 8412497750559, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Sportske flašice koje se povlače sa tržišta Srbije Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

- Proizvodi obuhvaćeni merom sadrže sitne delove (dekoracije pričvršćene lepkom) koje se lako mogu odvojiti, pa ih dete može staviti u usta i izazvati gušenje - navode u MUST.