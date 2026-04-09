Carinski službenici su 8. aprila 2026. godine na aerodromu Nikola Tesla, u saradnji sa policijom, sprečili jednog putnika da bez prijavljivanja u zemlju unese dva violončela, za koje se sumnja da su stara oko 150 i preko 200 godina.

- Putnik zaustavljen u zelenom kontrolnom prolazu, nosio je sa sobom veliku kutiju, u kojoj su prilikom kontrole pronađeni muzički instrumenti, od kojih je jedan, kako na njegovoj identifikacionoj pločici piše, izrađen 1815. godine u Milanu, u radionici "Giagomo
Rivolta", dok je drugi iz 1878. godine, napravljen u radionici "Ludwig Neuner" u Berlinu - saopštila je Uprava carina Srbije.

Foto: Uprava Carina

U toj instituciji navode i da su neprijavljena violončela zadržana su do okončanja sudskog postupka, a stručnom ekspertizom će biti utvrđeni svi detalji koji se odnose na njihovu originalnost, starost i vrednost.

Ne propustiteCrna Gora9 FLAŠA VREDNIH SKORO 20.000 EVRA! Pogledajte zaplenu na podgoričkom aerodromu - putnik iz Istanbula odmah priveden
WhatsApp Image 2026-04-01 at 17.43.37.jpeg
HronikaVELIKA ZAPLENA SATOVA I NAKITA NA HORGOŠU: Sprečeno krijumčarenje robe u vrednosti od 10.000 evra - evo gde ih je sakrio u autobusu
Zaplena satova 19 03 2026.jpg
InfoBizSlatkiši vas mogu dovesti u ozbiljne probleme na granici: Kazne od 260 do 1.300 evra sve zavisi od količine
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju
HronikaREKLI DA NEMAJU NIŠTA DA PRIJAVE, PA IH PROVALILI! Drama na aerodromu "Nikola Tesla", granična policija ih hitno privela (foto)
1 (17).jpg