Carinski službenici su 8. aprila 2026. godine na aerodromu Nikola Tesla, u saradnji sa policijom, sprečili jednog putnika da bez prijavljivanja u zemlju unese dva violončela, za koje se sumnja da su stara oko 150 i preko 200 godina.

- Putnik zaustavljen u zelenom kontrolnom prolazu, nosio je sa sobom veliku kutiju, u kojoj su prilikom kontrole pronađeni muzički instrumenti, od kojih je jedan, kako na njegovoj identifikacionoj pločici piše, izrađen 1815. godine u Milanu, u radionici "Giagomo

Rivolta", dok je drugi iz 1878. godine, napravljen u radionici "Ludwig Neuner" u Berlinu - saopštila je Uprava carina Srbije.

Srpski carinici na Aerodromu Nikola Tesla zaplenili dva violončela stara 150 i 200 godina Foto: Uprava Carina

U toj instituciji navode i da su neprijavljena violončela zadržana su do okončanja sudskog postupka, a stručnom ekspertizom će biti utvrđeni svi detalji koji se odnose na njihovu originalnost, starost i vrednost.