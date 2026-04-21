Iz kompanije poručuju da proizvod koji je povučen iz prodaje u Austriji nije uvezen niti se prodaje na domaćem tržištu.

- Obaveštavamo da se sporni proizvod ne uvozi niti prodaje u Srbiji - tvrde u kompaniji HiPP.

Povlačenje zbog krivičnog dela, ne zbog kvaliteta

Kako ističu iz HiPP-a, razlog povlačenja proizvoda nije povezan sa kvalitetom proizvoda, već sa incidentom koji je predmet istrage.

"Ne radi se o nedostatku kvaliteta, već o krivičnom delu koje istražuju lokalne vlasti“, navodi kompanija.

Proizvodi u Srbiji bezbedni za upotrebu

Kompanija naglašava da svi njihovi proizvodi prolaze stroge kontrole, kako u procesu proizvodnje, tako i prilikom uvoza u Srbiju.

"HiPP kao renomirani proizvođač organske dečije hrane sprovodi stroge kontrole, a proizvodi na našem tržištu su u potpunosti bezbedni za upotrebu", poručuju iz kompanije.

Roditelji dodatne informacije mogu pronaći na zvaničnom sajtu kompanije, gde je detaljno objašnjena situacija i potvrđeno da Srbija nije pogođena ovim slučajem.