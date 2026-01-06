Slušaj vest

Kompanija Nestle Adriatic počinje opoziv ograničenih serija određenih NAN formula za odojčad, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, navodi se u saopštenju ove kompanije koju je prenelo Ministarstvo zdravlja i dodaje da kompanija to čini dobrovoljno i iz predostožnosti.

Ministarstvo, odnosno njegov sektor za inspekcijske poslove preduzima sve mere iz svoje nadležnosti po pitanju preventivnog povlačenja proizvoda ove kompanije, naveli su iz ministarstva.

Proizvodi se povlače iz prodaje kao preventivna mera zbog potencijalnog prisustva cereulida, supstance koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača, korišćenog u serijama koje se povlače, ističe se u saopštenju.

Kao važno se napominje da do sada nije potvrđen nijedan slučaj oboljenja ili simptoma.

Preventivno povlačenje

- Ipak, Nestle je odlučio da sprovede ovo preventivno povlačenje proizvoda u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i u skladu sa našim protokolima kvaliteta i bezbednosti proizvoda - navodi se u saopštenju.

Potrošači koji su kupili serije proizvoda koji se povlače, ne bi trebalo da ih daju svom detetu i mogu da ih vrate prodavcu kod kojeg su ih kupili i traže da im se vrati novac.

Ukoliko postoji zabrinutost u pogledu konzumacije ovog proizvoda, savet je da se kontaktira pedijatar ili drugi zdravstveni radnik.

Dodatnu pomoć roditelji mogu da potraže putem imejla na info@rs.nestle.com ili besplatnog broja telefona 0800 000 100

U Srbiji su opozvani sledeći proizvodi, 12607426 NAN AR LR, 800 g, Hrana za posebne medicinske namene; serija 5187080622, rok trajanja do kraja 07. 2027 zatim 12607942 NAN COMFORTIS 1, 800 g, Početna formula za odojčad; serija 51320346AE, rok trajanja do kraja 05. 2027 kao i 12607549 NAN OPTIPRO 1, 800 g, Početna formula za odojčad; serija 51180346AD, rok trajanja do kraja 04. 2027, kao i 12607549 NAN OPTIPRO 1, 800 g, Početna formula za odojčad; serija 51540346AB, rok trajanja do kraja 06. 2027.