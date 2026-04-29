Gume za laka komercijalna vozila model "Bridgestone Duravis R660 Eco 215/65R16C 109/107T" povučene su sa tržišta zbog potencijalnog bezbednosnog rizika koji može uticati na upravljivost vozila i povećati šanse za saobraćajne nezgode, stoji na sajtu NEPRO.

Reč je o gumama koje su dizajnirane i ekskluzivno isporučene kompaniji Ford kao originalna oprema za modele Transit Custom i Tourneo Custom. Prema dostupnim informacijama, problem se javlja u zahtevnim uslovima vožnje, posebno na mokrim i teškim podlogama.

Kako se navodi, ove gume su podložnije posekotinama i delimičnim probijanjima nego što je predviđeno. U određenom broju slučajeva, oštećenja mogu omogućiti prodor vlage, što dalje dovodi do oksidacije unutrašnjeg pojasa gume. Posledice mogu uključivati pojavu ispupčenja, deformaciju gazećeg sloja, kao i dodatna oštećenja vidljiva na površini.

Ovakve promene direktno utiču na stabilnost i upravljivost vozila, čime se povećava rizik od nezgoda, naročito pri većim brzinama ili opterećenju vozila.

Proizvođač je pokrenuo dobrovoljni opoziv, koji uključuje povlačenje proizvoda sa tržišta i zamenu spornih guma kod krajnjih korisnika. Nadležni organ za ovu meru je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, dok je referentni broj slučaja 002214356 2026 14830 005 000 335 004.

Proizvođač Bridgestone Europe NV/SA sa sedištem u Belgiji pozvao je sve korisnike koji poseduju navedeni model guma da se obrate ovlašćenim distributerima radi provere i eventualne zamene. Uvoznik za domaće tržište je kompanija "Grand Dalewest" doo iz Novog Beograda.