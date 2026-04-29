Rat u Iranu i poremećaji na ključnim energetskim rutama sve snažnije se prelivaju na evropski vazdušni saobraćaj, a uoči letnje sezone sve češće se postavlja pitanje da li će nestašica kerozina uticati na planirane odmore. Upozorenja dolaze i sa najviših nivoa – Međunarodna agencija za energetiku (International Energy Agency) procenjuje da bi postojeće zalihe goriva u Evropi mogle da potraju tek nekoliko nedelja, dok njen čelnik Fatih Birol ne isključuje ni otkazivanja letova zbog nedostatka snabdevanja, piše t-online.

S druge strane, zvanični Berlin za sada umiruje javnost i tvrdi da je snabdevanje stabilno. Ipak, razvoj situacije u velikoj meri zavisi od geopolitičkog konteksta, pre svega od blokade Hormuškog moreuza, kroz koji je do sada prolazio značajan deo svetske trgovine energentima. Ako se poremećaji nastave, pritisak na cene i dostupnost goriva mogao bi dodatno da raste – upravo u trenutku kada milioni Evropljana kreću na godišnje odmore.

Na udaru prvo kraći letovi unutar Evrope

Prve posledice već se naslućuju. Stručnjaci upozoravaju da bi posebno pogođeni mogli biti kratki letovi unutar Evrope, gde su marže ionako manje, a operativni troškovi osetljiviji na cenu goriva. U takvim okolnostima raste i broj pitanja o pravima putnika u slučaju otkazivanja letova.

Prema pravilima EU, putnici imaju pravo na odštetu između 250 i 600 evra, ali samo ako je let otkazan unutar 14 dana pre polaska i ako avio-kompanija nije učinila sve što je mogla kako bi se let realizovao. Ključno je to da se nestašica goriva ne smatra automatski "višom silom" – ako je problem nastao zbog lošeg planiranja ili nedovoljnih zaliha, prevoznik bi mogao da snosi odgovornost.

Razlika između paket-aranžmana i samostalnih letova

Bez obzira na uzrok, putnici uvek imaju pravo na alternativni prevoz ili povraćaj novca, a u slučaju dužeg čekanja i na smeštaj o trošku avio-kompanije. Situacija je nešto drugačija kod paket-aranžmana, gde organizatori u određenim uslovima mogu i naknadno da povećaju cenu putovanja – ali samo ako je to jasno predviđeno ugovorom i u strogo ograničenim okvirima.

Važno je naglasiti da se takva pravila ne primenjuju na pojedinačne avionske karte: cena po kojoj je karta kupljena ostaje konačna. Međutim, za razliku od paket-aranžmana, tu ne postoji zaštita u slučaju stečaja prevoznika.

Sačuvajte svu dokumentaciju

Stručnjaci zato savetuju putnicima da čuvaju svu dokumentaciju – od potvrda rezervacija do računa za eventualne dodatne troškove – kako bi u slučaju problema mogli lakše da ostvare svoja prava. U nejasnim situacijama moguće je obratiti se i telima za zaštitu potrošača ili arbitražnim institucijama koje posreduju u sporovima sa prevoznicima.

Na kraju, iako masovna otkazivanja još uvek nisu svakodnevica, kombinacija geopolitičkih napetosti i ograničenog snabdevanja jasno pokazuje koliko je vazdušni saobraćaj osetljiv na globalne poremećaje. Za putnike to znači jedno – ovog leta više nego ikad vredi pratiti situaciju i biti spreman na moguće promene planova.