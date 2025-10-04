Slušaj vest

Niskotarifni prevoznik Ryanair objavio je da će od novembra prihvatati isključivo digitalne avio-karte, pa će ova avio-kompanija zahtevati od putnika da se prijave online i generišu svoju kartu putem Ryanair aplikacije.

Počevši od 12. novembra, putnici Ryanaira moraće da imaju avio-kartu za ukrcavanje u digitalnom formatu unutar svoje myRyanair aplikacije.

Prelazak isključivo na digitalni format prvobitno je bio planiran za 3. novembar, ali je pomeren za posle perioda pojačanog saobraćaja tokom školskog raspusta u Velikoj Britaniji.

Avio-kompanija navodi da je donela ovu odluku jer skoro 80% njihovih putnika već koristi digitalne karte. Takođe ističu da je ovaj prelazak u skladu sa trendom u drugim industrijama, kao što su festivali, koncerti i sportski događaji, koje su već uspešno prešle na isključivo digitalne ulaznice.

- Ryanairov prelazak na 100 odsto digitalne avio-karte doneće brže, pametnije i ekološki prihvatljivije iskustvo putovanja za naše putnike -izjavila je direktorka marketinga Ryanaira, Dara Brejdi.

Kada putnik ne može da pokaže digitalnu kartu

Postoje situacije u kojima putnik ne može da generiše ili pristupi svojoj digitalnoj karti u aplikaciji Ryanaira, na primer, ako nema pametan telefon ili mu je baterija prazna.

U tim slučajevima, Ryanair je potvrdio da putnici mogu da zatraže papirnu kartu za ukrcavanje na šalteru za prijavu na aerodromu.

Ona će biti izdata besplatno, pod uslovom da se putnik prethodno prijavio online (check-in).

Isto važi i za letove iz Maroka, gde lokalni propisi zahtevaju papirne avio-karte. I u ovom slučaju, ako ste se prijavili online, karta za ukrcavanje biće besplatno izdata na šalteru.