Er Srbija je predstavila novi vizuelni identitet sa sloganom „Na krilima tradicije“, koji spaja nasleđe i savremeni izraz, potvrđujući ulogu nacionalne avio-kompanije kao ambasadora srpske kulture i gostoprimstva.

U vremenu generičkih korporativnih identiteta, Er Srbija naglašava ono što je čini jedinstvenom - duboko ukorenjenu tradiciju i emotivnu povezanost sa putnicima. Novi dizajn brenda putnicima pruža osećaj topline i dobrodošlice – da se osećaju svuda u svetu, kao kod kuće.

- Naša misija prevazilazi okvir same usluge prevoza, mi gradimo emotivnu vezu sa putnicima. Tradicija nas oblikuje, a novi identitet donosi toplinu, zajedništvo i poverenje koje putnici nose i nakon završetka putovanja. Na taj način potvrđujemo posvećenost razvoju nacionalnog brenda u koji verujemo i na koji smo ponosni - izjavila je Bojana Knežević, viša menadžerka za marketing i korporativne poslove u Er Srbiji.

Motivi koji oblikuju novi vizuelni identitet potiču iz srpske narodne ornamentike, šara sovre i kuvera, koji simbolizuju stabilnost, zajedništvo, toplinu i pouzdanost. Ovi elementi prevazilaze estetsku funkciju. Oni oslikavaju vrednosti i emocije koje putnici prepoznaju u Er Srbiji.

Kao nacionalna avio-kompanija, Er Srbija nastavlja da se razvija kao pouzdan partner koji povezuje ljude, destinacije i kulture. Novi vizuelni identitet čuva tradiciju, ali istovremeno otvara prostor za inovacije, potvrđujući stratešku usmerenost kompanije na jačanje svoje pozicije i promociju Srbije kao privlačne i autentične destinacije.