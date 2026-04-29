Evropski železnički saobraćaj ulazi u novu fazu u kojoj se sve više razvijaju duge međunarodne linije i voz ponovo postaje ozbiljna alternativa avionu, naročito na srednjim relacijama.

Fokus je na održivosti, smanjenju emisija i boljoj povezanosti velikih gradova bez presedanja.

Povezivanje metropola

Jedan od najnovijih projekata u tom pravcu je direktna železnička linija između Praga i Kopenhagena, koja prolazi kroz Berlin i Hamburg i povezuje srednju i severnu Evropu.

Ovu rutu zajednički razvijaju železnice Češke, Nemačke i Danske, a planirano je da saobraćaju dva voza dnevno u oba smera, sa putovanjem koje traje oko 11 sati.

Posle više od deset godina, putnici iz Praga ponovo će imati direktnu vezu sa Danskom, ali je početak rada odložen.

Umesto prvobitno planiranog maja, linija će u potpunosti početi da funkcioniše 14. juna 2026. godine, zbog kašnjenja radova na železničkom koridoru između Berlina i Hamburga. Cena karte u jednom pravcu biće između 60 i 70 evra.

Savremeni vozovi na ovim relacijama nude Wi-Fi, restoranske vagone i radne prostore, pa se putovanje sve više pretvara i u radno vreme, što železnici daje dodatnu prednost u odnosu na avion na kraćim i srednjim udaljenostima.

Uporedo sa ovim razvojem, u Evropi se primećuje i povratak noćnih vozova.

Austrija prednjači u modernizaciji i širenju ove mreže, a putovanje vozom na duže relacije znatno je ekološki prihvatljivije, emituje višestruko manje štetnih gasova u poređenju sa avionom.

Postoje ograničenja

Ipak, noćni vozovi i dalje imaju ograničenja.

Linija je malo, karte se često rasprodaju unapred, a problemi sa starim vagonima, visokim troškovima i nestabilnim subvencijama otežavaju širenje mreže. Stručnjaci upozoravaju da, uprkos pričama o "renesansi", ovaj segment još uvek nije stabilan.

I pored toga, Evropska unija snažno podržava razvoj železnice kao deo strategije smanjenja emisija i prebacivanja kraćih avionskih letova na voz.

Paralelno sa linijom Prag-Kopenhagen, širom Evrope se razvijaju i drugi važni železnički pravci. Ponovo jačaju direktne veze između velikih gradova poput Pariza i Berlina, a razmatra se i uvođenje dodatnih dnevnih linija zbog velike potražnje.

Takođe se šire brze međunarodne veze između Francuske i Španije, dok se u centralnoj Evropi modernizuju linije između Češke, Austrije i Nemačke uz nove generacije vozova.

U regionu se istovremeno razvijaju i projekti poput brze pruge Beograd-Budimpešta, gde se završavaju tehničke pripreme za početak putničkog saobraćaja i usklađuju granične procedure između Srbije i Mađarske.