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Na srpskom tržištu povučene su kacige za jahanje NEW HELMET 100 FOUGANZA kompanije Decathlon, zbog rizika da u slučaju pada ne pruže odgovarajuću zaštitu glave.

Kako je objavljeno na sistemu NEPRO, opoziv se odnosi na sve veličine ovog modela, bez obzira na boju.

U čemu je problem

Prema obaveštenju o povlačenju proizvoda, na obuhvaćenim proizvodima kaiš za pričvršćivanje, koji prolazi ispred uha korisnika, može da sklizne unazad.

Zbog neočekivanog pomeranja kaiša, kaciga gubi stabilnost i pravilno naleganje na glavu.

To znači da u slučaju pada sa konja proizvod možda neće pružiti zaštitu za koju je namenjen, čime se povećava rizik od povreda glave.

Koji modeli su obuhvaćeni opozivom

Opoziv obuhvata kacige za jahanje NEW HELMET 100 FOUGANZA u svim veličinama i sledećim varijantama:

crna boja, artikal 8844101

zelena boja, artikal 8644620

boja lavande, artikal 8644618

roze boja, artikal 8644619

Proizvođač je Decathlon SE.

Šta kupci treba da urade

Iz sistema NEPRO navode da je pokrenuto povlačenje proizvoda sa tržišta i opoziv od potrošača.

Kupcima se savetuje da odmah prestanu da koriste navedene kacige i da ih vrate u najbližu Decathlon prodavnicu, gde mogu da ostvare povraćaj novca.