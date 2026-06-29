Slušaj vest

Veliko pitanje poskupljenja detaljno je razmatrano na jutarnjem sastanku premijera Kirijakosa Micotakisa i ministra razvoja Takisa Teodorikakosa sa predstavnicima tržišta u Palati Maksimos.

Razgovor je protekao u dobroj atmosferi i, prema informacijama Newsbomb, kao prvi korak u borbi protiv poskupljenja doneta je odluka o "zamrzavanju" cena svih osnovnih potrošačkih proizvoda za naredna dva meseca, odnosno za jul i avgust.

Sa ovim su se složili svi akteri na tržištu koji su prisustvovali sastanku. Ova nova inicijativa dolazi kao nastavak primene aplikacije posokanei.gov.gr, za koju je vlada ranije priznala da sama po sebi ne rešava problem cena, ali predstavlja važno oruđe u borbi protiv poskupljenja.

Danas popodne ministar Teodorikakos daće izjavu u Ministarstvu razvoja o ishodu sastanka.

Jutarnji sastanak održan je uz učešće potpredsednika vlade Kostisa Hacidakisa, ministra razvoja Takisa Teodorikakosa i direktorke Nezavisnog tela za zaštitu potrošača Despine Cangari — u ime vlade, kao i predsednika SEV-a (Udruženja grčkih industrija) Spirosa Teodoropulosa, predsednika Udruženja grčkih prehrambenih industrija Janisa Jotisa i generalnog direktora Udruženja supermarketa Grčke Apostolosa Petalasa.