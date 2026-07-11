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Šeširi, sunčane naočare i peškiri koje ulični prodavci nude na plažama godinama su deo letnje svakodnevice u brojnim turističkim mestima. Međutim, na španskom ostrvu Ibica ta praksa bi uskoro mogla da postane prošlost. Nove mere predviđaju da će i prodaja i kupovina robe od neovlašćenih prodavaca na plaži biti kažnjive po zakonu. Prodavcima prete novčane kazne koje mogu dostići i 750 evra.

Na plaži Ses Salines, dugoj kilometar i po, na jugozapadu ovog mediteranskog ostrva, ponekad radi i do 20 prodavaca odjednom. Koračajući kroz pesak, oni nude peškire za plažu, suncobrane i naočare, kao i dresove sa Svetskog prvenstva.

U ponudi su i masaže, hladna pića, sladoled. Često se među proizvodima nalaze i oni poznatih robnih marki, ali, po ceni odmah postaje jasno da je ovde reč o falsifikatima.

Tako to opisuje španski medij "Diario de Ibiza". Prodavci su pritom uvek isti i deluju potpuno profesionalno. Mnogi su poreklom iz Senegala a svoju robu donose iz magacina koji se nalaze u blizini plaže. Proizvodi se često prave u Kini i Indiji.

Međutim, poznato je i da ovi prodavci ne donose samo lažnu robu među turiste, već i da većina novca završava kod kriminalnih bandi i proizvođača te robe. Radni uslovi za prodavce na plaži su surovi. Mnogi borave ilegalno u zemlji, što bande obilato koriste.

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Kazne za kupovinu na plaži

Sada opštinska uprava Sant Žozepa interveniše svojom novom "Uredbom o građanskom suživotu", kako pišu lokalne novine. Nova uredba stupa na snagu i stavlja ovu vrstu trgovine pod oštre kazne.

Član 49 ove uredbe odnosi se na ulične prodavce. U njemu se navodi da je kupovina robe od neovlašćenih prodavaca - a prodavci na plaži to jasno jesu - zabranjena.

Ko ipak kupi nešto, rizikuje novčanu kaznu u iznosu od 150 evra. Oni koji se odluče za masažu na plaži biće kažnjeni sa 500 evra. Znaci na plaži bi trebalo da upozore i odvrate turiste od kršenja ove zabrane.

Prodavce, međutim, pogađa još teža mera - oni će morati da plate i do 750 evra ako budu uhvaćeni.

U ovoj uredbi se mogu naći i veoma opšte smernice o ponašanju. Na primer, "pravo na slobodno kretanje, slobodno vreme i susrete uz poštovanje dostojanstva drugih". Sa druge strane, postoje veoma konkretna pravila za turiste poput ovog: dužni su da iskažu poštovanje prema drugim osobama, institucijama i običajima.