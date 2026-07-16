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U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o komasaciji zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovalo je u Palati Srbija okrugli sto posvećen predstavljanju Nacrta zakona. Oblast komasacije zemljišta sada se uređuje posebnim zakonom, kako bi se omogućilo brže sprovođenje postupaka, veća pravna sigurnost učesnika i bolja koordinacija svih nadležnih institucija.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević istakao je da komasacija zemljišta nije samo postupak ukrupnjavanja parcela, već sveobuhvatan proces uređenja prostora koji ima za cilj stvaranje uslova za racionalno i održivo korišćenje zemljišnih resursa, unapređenje poljoprivredne proizvodnje, razvoj neophodne infrastrukture, kao i razvoj seoskih područja Srbije.

- Usitnjenost poseda jedan je od najvećih izazova srpske poljoprivrede, a postupci komasacije do sada su često bili složeni i dugotrajni, što je usporavalo realizaciju značajnih razvojnih projekata, ograničavalo efikasno korišćenje zemljišta i ulaganja u poljoprivrednu infrastrukuru. Upravo zato smo i pripremili Nacrt zakona o komasaciji zemljišta, koji donosi značajna unapređenja - poručio je Radošević.

Predloženim zakonskim rešenjima preciznije su definisane nadležnosti organa, uređene su faze postupka komasacije i rokovi za njihovo sprovođenje, unapređen je postupak komasacione procene vrednosti zemljišta, kao i pravila raspodele komasacione mase.

Foto: RINA

Posebna pažnja posvećena je zaštiti prava učesnika komasacije. Osnovni princip ostaje da svaki vlasnik dobije zemljište odgovarajuće vrednosti, uz nastojanje da ono bude pravilnijeg oblika i na manjem broju mesta, sa obezbeđenim pristupom zemljištu i što povoljnijim uslovima za njegovo korišćenje.

Državni sekretar Radošević naročito je ukazao na uspostavljanje Informacionog sistema o komasaciji kao na jednu od važnijih novina Nacrta zakona. Ovaj sistem, kako je objasnio, omogućiće digitalno praćenje postupaka, efikasniju razmenu podataka između institucija, veću transparentnost i bolju informisanost svih učesnika komasacije.

- Donošenje ovog zakona ima i važan strateški značaj za Srbiju. NJegova realizacija predstavlja jednu od reformi predviđenih Reformskom agendom Republike Srbije u okviru Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, čime se nastavlja usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa savremenim evropskim propisima i standardima u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Međutim, najvažnije je da ovim zakonom želimo da stvorimo sistem u kom će uređenje zemljišta biti efikasnije, transparentnije i pravednije, uz poštovanje prava svih učesnika u postupku, što je u interesu poljoprivrednih proizvođača, lokalnih zajednica i naše države u celini - zaključio je Radošević.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković ocenio je da su predložena zakonska rešenja kvalitetna, jasna i u potpunosti sprovodiva u praksi. Posebno je pohvalio saradnju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Republičkog geodetskog zavoda tokom izrade Nacrta zakona, ocenivši je kao izuzetno profesionalnu i konstruktivnu. I drugi učesnici okruglog stola većinski su podržali donošenje ovog zakona, uz ocenu da predložena rešenja predstavljaju dobar osnov za uređenje oblasti komasacije zemljišta.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ostaje otvoreno za dijalog i saradnju i poziva sve zainteresovane da se aktivno uključe u javnu raspravu i dostave svoje predloge i sugestije sa ciljem izrade što kvalitetnijeg zakonskog rešenja.