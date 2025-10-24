Slušaj vest

Na aukciji su se prodavala tri trofejna bela tartufa porodice Karlić iz Paladina kod Buzeta, koja se tartufarstvom bavi još od 1966. godine.

Najveći primerak težine 525 grama i tartufi od 175 i 120 grama postigli su ukupnu cenu od 15.300 britanskih funti, odnosno 17.500 evra. Sav prikupljeni iznos ide pulskoj Dnevnoj kući za rehabilitaciju Veruda, koja pomaže deci sa teškoćama u razvoju iz cele Istarske županije.

Aukciju je vodio Hari Dalmeni, grof od Rozeberija, karizmatični počasni predsednik Sotheby’s-a za Veliku Britaniju i Irsku. Na aukciju su mogli da dođu samo pozvani gosti – dvadesetak kolekcionara, konosera i članova londonske visoke društvene scene. U okviru događaja organizovana je i večera sa istarskim belim tartufima.

- U London je stigao najveći i najlepši plemeniti beli tartuf ove sezone – istarski dragulj koji nadmašuje i najluksuznije predmete iz svetskih kolekcija. Ovim događajem Istra je još jednom pokazala da spoj prirodnog bogatstva, kulture i humanosti može da inspiriše svet - rekao je Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istre.

Pored Sotheby’s-a, istarski beli tartufi, maslinova ulja i vina porodice Kozlović predstavljeni su i u londonskom privatnom Mark’s Club-u. Ova raskošna promocija belog istarskog tartufa spada među najuspešnije hrvatske gastronomске promotivne projekte poslednjih decenija, slično kao i sinoćnja četveroručna večera Carla Cracca i Bernarda Koraka u Craccovom restoranu u Milanu.

