Zamislite da šetate gustim šumama Fruške gore, osluškujete šuštanje lišća pod nogama i pratite pažljivo dresirane pse koji njuše tlo tražeći skrivena blaga. U jednom trenutku, pas zastane, pogledom vas pozove, a vi se saginjete i iz zemlje vadite tartuf – mirisni, dragoceni plod prirode. To nije scena iz dokumentarca, već iskustvo koje danas možete doživeti u Srbiji, zahvaljujući brendu Damar Tartufi.

Ova ideja, kako kažu iz Damara, rodila se iz želje da ljudima približe jedinstveni svet tartufa, i to ne samo kroz gotove proizvode, već kroz autentično iskustvo potrage.

Najveće nalazište crnog tartufa u Srbiji je Fruška gora, ali ih ima i širom Šumadije, Pomoravlja, Braničevskog okruga i juga zemlje. Najskuplji, beli tartuf, nalazi se samo na retkim mestima – pre svega u dolini reke Save, kod Obedske bare. Sezona za crne tartufe traje praktično tokom cele godine, dok je letnji tartuf najzastupljeniji od juna do septembra.

Naziv „Damar“ nije slučajan. On simbolizuje život, puls, ali i porodičnu povezanost – Danijela i Marka, koji stoje iza ovog projekta. Od 2014. godine do danas, izgradili su brend koji sarađuje s preko 300 ugostiteljskih objekata i izvozi srpske tartufe na gotovo sve kontinente. Njihova priča nije samo poslovna, ona je emotivna, porodična, iskrena. I pre svega, posvećena očuvanju prirode i promociji Srbije, složićemo se, ipak je to ono najbitnije.