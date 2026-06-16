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Letnja turistička sezona na Jadranskom primorju se zahuktava, a sa njom i potraga za radnom snagom za koju su, sudeći po najnovijim ponudama, poslodavci spremni da odreše kese. Obilazeći Pulu, ekipa Telegrafa zatekla je hit oglas u izlogu prodavnice čuvenog hrvatskog lanca pekara "Mlinar", koji je odmah privukao pažnju prolaznika.

Naime, na velikom plakatu zalepljenom na staklu jasno je istaknuta ponuda koja bi mnoge mogla da natera da odmah spakuju kofere i upute se put Jadrana.

- U top sezoni plata 1.800 evra - stoji krupnim slovima na atraktivnom oglasu za ovaj naizgled, sezonski posao u pekari.

Ipak, ono što je posebno zanimljivo jeste detalj koji se nalazi odmah ispod ove primamljive cifre. Ispisana nešto manjim slovima, stoji rečenica: "Potencijal celogodišnjeg zaposlenja".

Šta zapravo nudi čuveni lanac?

Ova ponuda jasno pokazuje sa kakvim se deficitom radne snage suočavaju ugostitelji i trgovci na primorju, zbog čega su spremni da ponude plate koje pariraju zapadnoevropskim standardima. Poznato je da rad u pekari tokom letnjih meseci spada u zahtevne fizičke poslove, pa otuda i želja poslodavca da privuče radnike cifrom od 1800 evra odnosno oko 210.000 dinara.

Međutim, dodatak o "celogodišnjem zaposlenju" menja pravila igre. Za razliku od klasičnih sezonskih poslova gde radnici nakon tri ili četiri meseca ostaju bez posla i primanja, ovaj hrvatski gigant nudi priliku onima koji se pokažu u najboljem svetlu da obezbede stabilan posao i sigurnu platu tokom cele godine, a ne samo dok traje letnji špic u Puli.