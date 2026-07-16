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Čuveni brend H&M planira zatvaranje prodavnica širom sveta kako bi ostao konkurentan na tržištu. Ova vest dolazi nakon što je poznati modni lanac ranije najavio planove za smanjenje broja svojih prodajnih objekata za ukupno 128 lokacija u periodu od 12 meseci, obuhvatajući sve brendove iz svoje grupacije. Ovo je, inače, jedan od najomiljenijih modni brendova u Srbiji.

U sastavu H&M Grupe nalaze se brendovi Cos, Weekday, H&M Home, & Other Stories i Arket. Tokom protekle godine broj prodavnica svih H&M-ovih brendova smanjen je sa 4.166 na 4.036. U najnovijem polugodišnjem izveštaju kompanija je potvrdila da će uslediti i nova zatvaranja.

H&M, koji je 1947. godine osnovao Erling Persson, saopštio je da je zatvorio 97 prodavnica na tržištima Azije, Okeanije i Afrike. U zapadnoj Evropi zatvoreno je 20 prodavnica, u nordijskim zemljama 17, a u istočnoj Evropi četiri.

Planiraju zatvaranje 170 prodavnica

- U H&M Grupi neprekidno procenjujemo i unapređujemo našu mrežu prodavnica kako bismo odgovorili na potrebe kupaca i pružili im najbolje moguće iskustvo kupovine, kako putem interneta, tako i u našim fizičkim prodavnicama - izjavio je portparol H&M-a za britanski San.

- Kao deo tog procesa nastavljamo da optimizujemo mrežu prodavnica, pa se objekti otvaraju, renoviraju ili zatvaraju u skladu sa potrebama tržišta - dodao je.

Strategija kompanije podrazumeva i otvaranje oko 90 novih prodavnica tokom ove godine, ali će planirano zatvaranje 170 lokacija ipak dovesti do neto smanjenja od 80 prodavnica.