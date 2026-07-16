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Raiffeisen Bank International AG (RBI) objavio je najnovije podatke o toku svoje dobrovoljne javne ponude za preuzimanje kontrole nad Addiko Bank AG (Addiko), u skladu sa članom 25a austrijskog Zakona o preuzimanju (ATA). Ponuda, koja je objavljena 14. maja 2026. godine, upućena je akcionarima Addiko banke za kupovinu svih izdatih i preostalih akcija na donosioca bez nominalne vrednosti (ISIN AT000ADDIKO0).

Prema današnjem saopštenju RBI-ja, do 16. jula 2026. godine u 12:00 časova (CEST), banka je primila izjave o prihvatanju ponude za ukupno 10.668.951 akciju Addiko banke.

Ovaj broj predstavlja 55,32% svih akcija koje su predmet ponude, čime je u ovom trenutku premašen minimalni prag uspešnosti koji je postavljen na više od 55% akcija.

Ključni detalji i udeo Alta GrupeU navedeni procenat uključeno je i 1.878.167 akcija Addiko banke koje drži kompanija Alta Group d.o.o., što odgovara udelu od 9,63% svih izdatih akcija Addiko banke.

Uslovi i zakonsko pravo na povlačenjeIz RBI-ja napominju da navedena prihvatanja ponude podležu zakonskom pravu na povlačenje u skladu sa članom 17 austrijskog Zakona o preuzimanju (ATA), i to u meri u kojoj su ona izvršena pre nego što je 24. juna 2026. godine objavljeno poboljšanje konkurentske ponude za akcije Addiko banke.

Shodno tome, konkurentska ponuda može biti uspešna samo ukoliko akcionari iskoriste svoje pravo na povlačenje. Međutim, zaključno sa 16. julom 2026. godine u 12:00 časova (CEST), agent za plaćanje i poravnanje nije primio nijednu izjavu o povlačenju.