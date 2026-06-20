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Najjeftinije avio-karte ovog leta mogu se pronaći za destinacije u regionu i Evropi, gde cene karata u jednom smeru sa niskobudžetnim kompanijama startuju od svega 20 do 40 evra. Među najpovoljnijim letnjim letovima iz Beograda i Niša izdvajaju se tradicionalne morske rute ka Kipru i Španiji, kao i letovi ka Italiji, Nemačkoj i Švedskoj.

Ipak, situacija na tržištu avio-prevoza ove sezone prilično je dinamična i zahteva ozbiljnu finansijsku računicu pre samog kliktanja i uplate aranžmana. Niskobudžetne kompanije, koje su godinama unazad bile sinonim za jeftina putovanja, suočavaju se sa rigoroznim kontrolama i novim pravilima u vazdušnom saobraćaju u Srbiji, što može stvoriti iznenadne promene u redu letenja.

Kurir Biznis je detaljno istražio zvanične podatke avio-prevoznika kako bismo vam otkrili gde se kriju najniže cene, kojim danima je karta najjeftinija i kako da izbegnete skrivene troškove na aerodromu.

Aerodrom na Skijatosu Foto: david abrams / Alamy / Profimedia

Kipar i Španija drže tron: Najpovoljnije morske linije iz Beograda

Ako planirate odlazak na plažu isključivo avionom, Larnaka na Kipru i Alikante u Španiji predstavljaju finansijski najisplativije morske opcije za domaće turiste ovog leta. Avio-kompanija Wizz Air na ovim relacijama nudi karte koje se u redovnim terminima, izvan vikenda, mogu rezervisati po početnim cenama od oko 4.500 do 5.700 dinara u jednom smeru. Ove rute omogućavaju srpskim putnicima da za malo novca stignu do prelepih mediteranskih plaža, zaobilazeći višesatna naporna putovanja autobusom ili automobilom.

Pored Španije i Kipra, Air Serbia tradicionalno nudi stabilne cene i direktne letove ka crnogorskom primorju, odnosno Tivtu i Podgorici. Karte za ove regionalne letove u jednom smeru mogu se naći po ceni od oko 50 do 60 evra, što je odlična opcija za one koji žele brz transfer. Kupci moraju imati na umu da se ove najniže cene odnose isključivo na rane rezervacije i termine koji nisu prebukirani turističkim grupama.

Foto: Adria Media TV

Evropske metropole za male pare: Milano, Hamburg i Stokholm od 22 evra

Za one koji letnje mesece žele da iskoriste za obilazak evropskih kulturnih centara ili posetu rodbini u inostranstvu, cene su još povoljnije. Letovi iz Beograda ka Milanu (aerodrom Bergamo), Hamburgu i Stokholmu drže apsolutne rekorde u štednji sa početnom cenom od svega 22 evra. Ove linije su idealne za produžene vikend-turu i takozvane "siti brejk" odmore, jer vam prevoz do tamo i nazad uzima minimalan deo budžeta.

Takođe, izuzetno su popularni i letovi ka nemačkom gradu Fridrihshafenu, gde karta u jednom smeru startuje od 21 evra, što je jeftinije od autobuske karte između pojedinih gradova u Srbiji. Niskobudžetne kompanije uspevaju da drže ove cene tako što sleću na sekundarne aerodrome koji imaju niže takse, pa putnici moraju uračunati i trošak transfera do samog centra grada. Ipak, ukupna računica i dalje ide u korist avio-prevoza u poređenju sa svim drugim alternativama na drumu.

Foto: Unk / Zuma Press / Profimedia

Trik sa danima u nedelji: Kada je najbolje kupovati kartu prema analizama

Najnovije studije koje su analizirale kretanje cena na globalnom servisu Google Flights otkrile su strogu zakonitost u tome kojim danima karte drastično poskupljuju. Nedelja je proglašena za statistički najjeftiniji dan za kupovinu avio-karata, jer tada cene na sajtovima kompanija beleže značajan pad nakon vikend-špica.

Sa druge strane, utorak i ponedeljak drže umerene cene, dok se petak i subota smatraju najskupljim danima kada nikako ne treba raditi rezervaciju. Razlika u ceni za potpuno isti let može iznositi od 20 do 40 evra više ukoliko kartu kupujete petkom umesto nedeljom, što na bazi porodice stvara ozbiljan trošak. Avio-kompanije koriste napredne algoritme koji automatski podižu cene čim primete veći broj pretraga na internetu, što se najčešće dešava pred vikend kada ljudi imaju slobodno vreme. Savet stručnjaka je da pretragu vršite u tajnom (inkognito) režimu pretraživača i da kupovinu obavljate kasno uveče.

Foto: Kurir

Zamka ručnog prtljaga: Nova pravila Evropske unije staju na put skrivenim troškovima

Jedna od najvećih prevara sa kojom su se putnici godinama suočavali jeste kupovina jeftine karte koja na kraju poskupi tri puta zbog naplate običnog ruksaka. Na snagu stupaju nova i rigorozna pravila Evropske unije koja obavezuju sve avio-kompanije da odmah prikažu krajnju cenu koja uključuje i osnovni ručni prtljag. Ova odluka doneta je kako bi se stalo na put nepoštenoj praksi gde se osnovne dimenzije torbi doplaćuju na samom gejtu pred poletanje.

Iako pravila postaju stroža u korist potrošača, putnici iz Srbije moraju pažljivo da čitaju sitna slova o dozvoljenim dimenzijama ruksaka koji ide ispod sedišta.Niskobudžetne kompanije i dalje striktno mere težinu i veličinu torbi, a kazne na aerodromu za prekoračenje mogu biti veće od same cene avio-karte. Zlatno pravilo štednje ovog leta jeste: pakujte se minimalistički i sve dodatne opcije platite isključivo onlajn, nikako na šalteru.