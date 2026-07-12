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Kada je reč o uređenju prostora uz bazen, privatnost je jednako važna kao i estetika. Ali, umesto visokih zidova i masivnih ograda, sve više vlasnika luksuznih nekretnina okreće se prirodnijim rešenjima koja prostor čine elegantnijim i skladnijim sa okolinom. Među njima su i Lionel Mesi i njegova supruga Antonela Rokuco, čiji vrt pokazuje kako pažljivo odabrano drveće može istovremeno da pruži potpunu intimu i stvori impresivan pejzažni utisak.

Napuštajući tradicionalne ograde u korist bujnog živog zida, slavni par je odabrao vertikalno rešenje koje pruža vrhunsku privatnost uz bazen.

Botanička alternativa umesto zidova od cigle

Pronalaženje savršene ravnoteže između privatnosti u vrtu i luksuzne elegancije jedan je od najvećih izazova pejzažnog uređenja – tim pre kada ste Lionel Mesi.

Umesto da svoj porodični bazen okruže zidovima od cigle ili drvenim ogradama, fudbaler Lionel Mesi i njegova supruga Antonela Rokuco odlučili su se za stubaste topole (poznate i kao lombardijske topole). Reč je o briljantnoj botaničkoj alternativi koja, prema rečima stručnjaka za hortikulturu, menja način na koji posmatramo luksuzni dizajn dvorišta.

Prostor oko bazena oivičen je gustim nizom visokog stubastog drveća koje formira prirodni živi zid i predstavlja pravi primer kako postići privatnost bez narušavanja estetike. Rezultat je znatno prirodniji, bujniji i topliji od klasičnih ograda ili zidova, što se posebno ističe u njihovom domu u Argentini.

Šta kažu stručnjaci?

„Ono što Lionelov i Antonelin izbor čini toliko promišljenim jeste činjenica da nas podstiče da preispitamo tradicionalne ograde”, kaže Tenijel Džordison, urednica baštenske rubrike časopisa Homes & Gardens.

„Klasične čvrste ograde lako mogu učiniti da luksuzna terasa uz bazen deluje zatvoreno ili čak pomalo sterilno. Odabirom stubastih topola stvorili su živu barijeru koja prostoru daje mekoću. Ona funkcioniše poput zelene tapiserije, pružajući potpunu privatnost bez narušavanja lepote pejzaža.”

Kako dalje objašnjava, za ovakav efekat nije potrebno imati ogromno imanje niti bazen poput Mesijevog:

Tajna je u obliku: Postizanje ove luksuzne estetike u potpunosti zavisi od odabira drveća uskog, strogo uspravnog rasta.

Prilagođavanje klimi: Iako su stubaste topole idealne zbog svog elegantnog, lepršavog kretanja na vetru, isti efekat možete postići i drugim vrstama koje odgovaraju vašoj klimi. Na primer, u toplijim i sušnijim krajevima, italijanski čempresi pružiće jednako elegantnu, stubastu privatnost.

Pravi luksuz leži u prirodi

Bez obzira na to da li se odlučite za lombardijske topole ili za arhitektonski izražajnije italijanske čemprese, pouka koju donosi vrt Lionela Mesija i Antonele Rokuco vrlo je jasna – pravi luksuz uz bazen ne proizlazi iz visokih zidova, već iz skladnog spajanja privatnosti i prirodne lepote.

Upravo zato njihov vrt može poslužiti kao izvrsna inspiracija svima koji ovog leta žele da stvore mirnu, elegantnu i bezvremensku oazu na otvorenom.