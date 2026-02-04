Slušaj vest

Rudarska kompanija Strickland Metals Limited nedavno je sprovela istraživanje u Srbiji, a najnoviji rezultati bušenja Rogozna projekta kod Novog Pazara pokazuju da se zlatna mineralizacija na ležištu Gradina kompanije Strickland Metals Ltd prostire znatno dalje od dosadašnjih granica resursa.

Nedavni rezultati na ležištu Gradina ukazuju na potencijal za značajno proširenje resursa unutar ovog ležišta od koje ima više od 37 tona. Osim toga, ovi rezultati jačaju širi Rogozna projekat sa ekvivalentom od približno 267 tona zlata, čime se Strickland pozicionira kao atraktivna investiciona prilika u sektoru plemenitih metala.

Izvanredni rezultati bušenja potvrđuju potencijal širenja resursa.Nedavni program dijamantskog bušenja doneo je višestruke značajne preseke koji potvrđuju čvrst profil zlatne mineralizacije na ležištu Gradina kompanije Strickland Metals Ltd. Ovi rezultati pokazuju izuzetnu kontinuitet i kvalitet u prethodno neistraženim oblastima.

Menadžment Strickland Metalsa ističe da su nova bušenja potvrdila geološki model i očekivanja o daljem rastu ležišta, naročito u centralnom delu sistema.

Rogozna se nalazi u okviru Tetijskog metalogenog pojasa, oblasti poznate po velikim porfirskim i skarn ležištima.

Projekat obuhvata više nalazišta sa ukupnim resursom koji uključuje i druge metale, poput bakra i srebra, što dodatno povećava potencijal, dok je Gradina izdvojena kao ključni segment projekta zbog visokog sadržaja zlata i povoljne geometrije ležišta, pogodnog za buduću eksploataciju.