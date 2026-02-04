Slušaj vest

Udruženje italijanskih industrijalaca u Srbiji – Konfindustrija Srbija, održala je danas svoju četrnaestu Svečanu skupštinu, u rezidenciji ambasadora Italije u Beogradu, uz prisustvo velikog broja zvanica, predstavnika Vlade Republike Srbije, italijanskih i srpskih kompanija članica.

Pod sloganom „Partnerstvo za otpornost“, Konfindustrija Srbija, koja danas okuplja više od 215 kompanija članica u Srbiji, osvrnula se na rezultate ostvarene u prethodnoj godini i predstavila viziju budućeg razvoja i aktivnosti, zasnovanu na pristupu „od potreba kompanija ka politikama, od industrije ka institucijama“, sa fokusom na regionalno povezivanje kroz infrastrukturu i ESG.

Foto: Goran Zlatković

- Udruženje deluje kao kao referentna tačka industrijskog dijaloga u regionu, kroz svoju ulogu u Konfindustriji Est Europa (federaciji regionalnih predstavništava Konfindustrije u 9 zemalja), kao i kroz funkciju Generalnog sekretarijata CEBAC-a (Saveta evropskih poslovnih udruženja i privrednih komora u Srbiji). Tokom protekle godine obeležene globalnim i regionalnim neizvesnostima, poseban akcenat stavljen je na transport, logistiku i infrastrukturne koridore, kao i na ESG transformaciju koja direktno utiče na konkurentnost, otpornost lanaca snabdevanja i pristup kapitalu - istaknuto je na skupu.

Centralni deo večeri posvećen je ceremoniji uručenja godišnje nagrade koja nosi naziv po jednom od osnivača Konfindustrije u Srbiji - "Franko Delneri", i dodeljuje se već četvrtu godinu zaredom kompanijama članicama koje su se istakle u primeni ESG standarda.

Romano Rosi, predsednik Konfindustrije Srbija pozdravio je prisutne i istakao:

- U ekonomskom i geopolitičkom okruženju koje se neprestano menja, Skupština Konfindustrije Srbija predstavlja značajnu priliku za otvoren dijalog između privrede, institucija i drugih relevantnih aktera, u cilju jačanja saradnje, unapređenja sinergija i promocije održivih i otpornih modela razvoja. Partnerstvo Italije i Srbije potvrđuje se kao ključni strateški resurs, koji omogućava uspešno suočavanje sa aktuelnim i budućim izazovima, pretvarajući ih u prilike za zajednički rast - naglasio je predsednik Rosi.

Foto: Goran Zlatković

- Skupština Konfindustrije Srbija predstavlja dragocenu priliku da se čuje glas naših kompanija i da se dodatno ojača ekonomski dijalog između Italije i Srbije. Ambasada Italije, Konfindustrija Srbija i čitav Sistem Italija već su za 2026. godinu pripremili bogat i sadržajan program ekonomskih i naučnih događaja (među kojima je i Forum Inovacija), usmeren na pripreme za Expo 2027 u Beogradu - izjavio je Luka Gori, ambasador Italije u Republici Srbiji prilikom otvaranja skupa.

Foto: Goran Zlatković

Prisutnima se obratila i Jagoda Lazarević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije. „Godinu koja je iza nas pamtićemo po onome što je predstavljalo test za mnoge ekonomije – kako biti otporan u uslovima ekstremnih šokova, kako eksternih, tako i internih. Srbija, kao jedna mala ekonomija, možda velika iz vizure Zapadnog Balkana, ali mala u evropskom i globalnom kontekstu, pokazala je u prethodnom periodu visok stepen otpornosti, onda kada to nije uspevalo većima od nas. Nastavljamo tim putem i u ovoj godini, verujući da ono što radimo – proširivanje tržišta za kompanije u Srbiji – donosi korist svima, pa i italijanskim kompanijama koje posluju u Srbiji i koje su prve, među stranim investitorima, prepoznale značaj sporazuma o slobodnoj trgovini. To je i moja poruka italijanskim kompanijama koje posluju ovde, posebno onima izvozno orijentisanim - Srbija će nastaviti da širi tržišta i obezbeđivaće preferencijalni pristup - istakla je ministarka Lazarević.

Nakon zvaničnih obraćanja usledila je ceremonija dodele nagrada "Franko Delneri" za ESG izvrsnost. U kategoriji velikih preduzeća, nagrada je uručena kompaniji Delta Holding, dok je u kategoriji malih i srednjih preduzeća, nagradu dobila kompanija Structura concept.

Foto: Goran Zlatković

- Zahvaljujemo se na nagradi za primenu ESG kriterijuma, koja potvrđuje da su održivost i odgovornost sastavni deo naše strategije. Smatramo da su ovakvi konkursi izuzetno značajni jer doprinose jačanju svesti o važnosti ESG tema u poslovnoj zajednici. Posebnu vrednost ovom priznanju daje podrška renomirane sertifikacione kuće Bureau Veritas u izboru laureata. Ova nagrada pripada svim našim zaposlenima i partnerima koji svakodnevno doprinose pozitivnim promenama. Nastavljamo da gradimo poslovanje koje stvara vrednost za društvo, zajednicu i buduće generacije - izjavila je Tijana Koprivica, direktor za održivo poslovanje u kompaniji Delta Holding.

- Nagrada Franko Delneri, koju Konfindustria u saradnji sa sertifikacionom kućom Bureau Veritas dodeljuje, ima poseban značaj za kompaniju Structura Concept jer predstavlja priznanje za dugogodišnji, pionirski, sistemski trud u primeni ESG standarda u građevinskoj industriji. Ona potvrđuje kontinuiranu obuku zaposlenih i doslednu primenu ESG principa u svim fazama poslovanja: od projektovanja i izgradnje, preko izbora materijala, do energetske efikasnosti i održavanja objekata. Ovo priznanje predstavlja i snažan podstrek za Structura Concept za dalje unapređenje i širenje ESG standarda u građevinskoj industriji Srbije i regiona - istakao je Slobodan Mihajlović, menadžer za razvoj u kompaniji Structura Concept.

Na Svečanoj skupština, Konfindustrija Srbija još jednom je potvrdila svoju ulogu ključnog aktera u jačanju ekonomskih veza između Italije i Srbije, stvaranju novih prilika za saradnju i unapređenju zajedničke evropske perspektive.