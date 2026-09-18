Slušaj vest

Prosečna plata u Srbiji za devet godina je više nego udvostručnena, a rast plata nastavljen je i tokom 2026. godine.

Kada se govori o tome kako se promenio životni standard u Srbiji, jedna od najvažnijih stvari koju građani prvo gledaju jeste plata. Brojke Republičkog zavoda za statistiku pokazuju veliku promenu u prethodnoj deceniji.

Prosečna neto zarada u Srbiji tokom 2016. godine iznosila je 46.097 dinara, dok je prosečna neto zarada u 2025. godini dostigla 109.462 dinara. Ako se uporede objavljeni godišnji proseci, prosečna neto zarada bila je 46.097 dinara u 2016. godini, a 109.462 dinara u 2025. godini. To znači da je prosečna plata za devet godina nominalno porasla za oko 137 odsto.

Drugim rečima, prosečna neto zarada je sa nešto više od 46.000 dinara porasla na gotovo 110.000 dinara.

Kako se plata menjala iz godine u godinu? Kretanje prosečne neto zarade izgleda ovako: 2016. - 46.097 dinara 2020. - 60.073 dinara 2021. - 65.864 dinara 2022. - 74.933 dinara 2023. - 86.007 dinara 2024. - 98.143 dinara 2025. - 109.462 dinara

Rast se nastavlja i tokom 2026. godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u junu 2026. godine iznosila je 120.401 dinar.

U periodu januar-jun 2026. godine prosečna neto zarada bila je 11,5 odsto veća nominalno, odnosno 8,4 odsto veća realno nego u istom periodu prethodne godine.

To je posebno važan podatak jer realni rast pokazuje da zarade nisu samo nominalno povećane, već su rasle i nakon što se uzme u obzir rast cena.

Prema zvaničnim najavama, plate u javnom sektoru trebalo bi da budu povećane za 8 odsto od 1. decembra 2026. godine. Za zaposlene u sistemu socijalne zaštite najavljeno je povećanje od 12 odsto.

Istovremeno, prosečna neto zarada u decembru 2026. trebalo bi da dostigne oko 140.850 dinara, odnosno oko 1.200 evra.

Minimalna zarada prvi put na 600 evra

Još jedna najavljena promena odnosi se na minimalnu zaradu.

To bi predstavljalo značajan pomak u odnosu na prethodne godine.

Šta je sa kupovnom moći?

Tu je odgovor nešto složeniji. U međuvremenu su rasle i cene hrane, stanovanja, energije, goriva, usluga i drugih proizvoda i usluga. Zato se stvarni napredak najbolje vidi kroz realni rast zarada, odnosno kroz rast plata kada se uračuna inflacija.

Podaci RZS-a pokazuju da je u prvih šest meseci 2026. godine prosečna neto zarada bila realno veća za 8,4 odsto nego u istom periodu 2025. godine. To znači da je prosečna zarada u tom periodu rasla brže od potrošačkih cena.

Od 46.000 do više od 120.000 dinara

Kada se pogleda period od 2016. do danas, promena je velika. Pre deset godina prosečna neto plata bila je nešto iznad 46.000 dinara.

Godišnji prosek za 2025. dostigao je 109.462 dinara, dok je prosečna neto zarada u junu 2026. godine iznosila 120.401 dinar.

Uz to, za kraj 2026. najavljeno je novo povećanje plata u javnom sektoru, dok su za decembar najavljene i veće penzije.

Za 2027. godinu najavljeno je i dostizanje minimalne neto zarade od 600 evra.

Naravno, životni standard ne može se meriti samo jednom brojkom. Na njega utiču i cene, troškovi stanovanja, zaposlenost, mogućnost kupovine nekretnine, potrošnja domaćinstava i drugi faktori.

Ali kada se posmatraju zvanični podaci o zaradama, trend je jasan, prosečne plate u Srbiji danas su značajno veće nego pre deset godina, a rast realnih zarada nastavljen je i tokom 2026. godine.

Najvažnije brojke 2016. godina: prosečna neto zarada - 46.097 dinara 2025. godina: prosečna neto zarada - 109.462 dinara Jun 2026. godine: prosečna neto zarada - 120.401 dinar Jun 2026. godine: medijalna neto zarada - 94.281 dinar Januar-jun 2026: realni rast prosečne neto zarade - 8,4 odsto Decembar 2026: najavljeno povećanje penzija - 7,5 odsto Decembar 2026: najavljeno povećanje plata u javnom sektoru - 8 odsto Decembar 2026: najavljeno povećanje plata u socijalnoj zaštiti - 12 odsto Decembar 2026: projektovana prosečna neto zarada - 140.850 dinara Januar 2027: najavljena minimalna neto zarada - 600 evra

Ove brojke daju jasniju sliku promene nego bilo koja pojedinačna tvrdnja, od prosečne plate od 46.097 dinara 2016. godine, Srbija je došla do prosečne zarade od 120.401 dinar u junu 2026, uz najavljena nova povećanja plata i penzija.