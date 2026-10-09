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U eri stalnih poskupljenja i težnje ka održivijem životu, zamena pregorelih sijalica postala je sitnica o kojoj sve manje želimo da razmišljamo. Ako vam se čini da u nekim prostorijama neprestano menjate rasvetu, vreme je da pogledate koje tehnologije pružaju najveću izdržljivost i uštedu.

Ubedljivi šampion: LED rasveta

​Nema nikakve dileme - LED sijalice ubedljivo su najdugovečniji izbor za svaki dom. Za razliku od starih sijalica koje svetlost proizvode grejanjem volframove niti dok ne zasvetli (pri čemu se čak 90% energije izgubi na toplotu), LED tehnologija koristi poluprovodnike. Zbog odsustva mehaničkih delova koji se troše i pregrevaju, LED sijalice imaju drastično duži radni vek.

Zašto LED sijalice traju toliko dugo? One ostaju relativno hladne na dodir. Toplota je najveći neprijatelj elektronskih komponenti, pa manja emisija toplote direktno produžava radni vek.

​Nemaju osetljive staklene balone sa tankim nitima koje mogu lako puknuti.

Za razliku od štedljivih sijalica kojima se radni vek skraćuje svakim paljenjem i gašenjem, LED sijalicama to ne smeta.

Kako da izvučete maksimum iz LED sijalica?

​Iako na kutiji pisalo da traje 15 godina, u praksi sijalica može pregoreti ranije ako se ne koristi pravilno. Da bi vam trajale što duže izbegavajte potpuno zatvorena rasvetna tela. Iako emituju malo toplote, LED sijalici je potreban protok vazduha da bi se hladio njen unutrašnji drajver. Zatvorene plafonjere bez ventilacije skraćuju joj vek.

Jeftine, nebrendirane LED sijalice često imaju loše trafoe i kondenzatore koji otkažu mnogo pre same LED diode. Ako sijalice učestalo pregorevaju u istoj sobi, problem može biti u variranju napona u mreži ili starim instalacijama, a ne u samoj sijalici.

​Investicija u kvalitetne LED sijalice višestruko se vraća - ne samo kroz drastično niže račune za struju, već i kroz činjenicu da ćete godinama zaboraviti na merdevine i zamenu pregorelih sijalica u domu.

Prosečan vek trajanja

Prosečan vek u godinama (uz 4h rada dnevno)

Klasična (inkandescentna) 1.000–2.000 sati - oko 1 godine

(inkandescentna) 1.000–2.000 sati - oko 1 godine Halogena 2.000-4.000 sati 1-2 godine

2.000-4.000 sati 1-2 godine Štedljiva 8.000-10.000 sati 5-6 godina

8.000-10.000 sati 5-6 godina LED sijalica15.000-50.000 sati 10-15 godina