Gubeći deo dobitaka iz prethodne nedelje, jer zbog sporog rasta najvećih svetskih ekonomija potražnja ne bi trebalo značajnije da poraste, dok je ponuda i dalje povećana.

Cena barela na londonskom tržištu skliznula je prošle nedelje za 1,3 odsto, na 65,07 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,0 odsto, na 60,88 dolara.

Nakon što su nedelju dana ranije skočile oko 7 odsto zbog novih sankcija zapadnih zemalja na rusku naftu, prošle nedelje cene su blago pale.

Foto: Shutterstock

Tokom nedelje nisu značajnije oscilirale jer potražnja nije bila tako snažna kako su trgovci još nedavno očekivali. Rast najvećih svetskih ekonomija nije baš impresivan, a ponuda nafte raste.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) procenjuje da bi ponuda početkom naredne godine mogla biti velika jer proizvodnja SAD-a, Kanade, Brazila, Gvajane i Argentine rastom nadmašuje potražnju.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) očekuje, pak, da će potražnja u narednoj godini porasti za 1,3 miliona barela dnevno, otprilike dvostruko snažnije nego što očekuje IEA.

Međutim, OPEC i saveznici tog kartela odlučili su na sastanku u nedelju u decembru da povećaju proizvodnju za samo 137.000 barela dnevno, isto kao u oktobru i novembru, a znatno manje nego u septembru.

Osim toga, OPEC+ je poručio da u prvom kvartalu naredne godine neće povećavati proizvodnju, što ukazuje na to da se ne očekuje značajan rast potražnje i da bi, u slučaju daljeg povećanja proizvodnje, moglo doći do prezasićenja tržišta.

