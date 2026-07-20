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Telekom Srbija postao je član najveće svetske koalicije za borbu protiv digitalne piraterije, dok kompanija istovremeno beleži rekordne poslovne rezultate i očekuje prihod blizu tri milijarde evra.

Šta za građane znači ovo međunarodno povezivanje Telekoma i kakve promene mogu da očekuju korisnici, za emisiju "Redakcija", govorio je Vladimir Lučić, Generalni direktor Telekom Srbija.

- Telekom Srbija je konsolidovao domaće tržište i nastavio širenje u dijaspori. Prošle godine ostvarili smo rekordne rezultate, a očekujemo da će ove godine prihod biti gotovo 3 milijarde evra, što predstavlja značajan rast u odnosu na prošlogodišnjih 2,3 milijarde evra. Samo neto profit u Srbiji trebalo bi da bude veći od 500 miliona evra. Nedavno sam se vratio iz Vašingtona, gde sam imao niz sastanaka sa predstavnicima Stejt departmenta, Ministarstva trgovine i Exim banke. Telekom Srbija je prvi operator u Evropi koji ima ugovor sa Exim bankom - rekao je Lučić.

Vladimir Lučić, Generalni direktor Telekom Srbija Foto: Kurir Televizija

Veštačka inteligencija u fokusu novih planova

Kako je naveo, Telekom Srbija želi da kroz saradnju sa američkim kompanijama dodatno razvija rešenja iz oblasti veštačke inteligencije i pozicionira se na novim tržištima.

- Jedna od glavnih tema tih razgovora bila je veštačka inteligencija, koju vidimo kao jednu od ključnih razvojnih oblasti u budućnosti. Želimo da uspostavimo saradnju sa američkim kompanijama koje su lideri u razvoju veštačke inteligencije, kako bismo njihova rešenja primenili u Srbiji, ali i zajedno sa njima ponudili tržištu širom Evrope. Naišli smo na veliko razumevanje američke administracije i verujemo da će Telekom Srbija u budućnosti biti partner velikim američkim kompanijama u ovoj oblasti - naveo je.

Lučić je istakao značaj članstva Telekoma Srbija u međunarodnom udruženju koje okuplja najveće kompanije u borbi protiv nelegalnog distribuiranja sadržaja.

- Telekom Srbija postao je član i najvećeg svetskog udruženja za borbu protiv piraterije. To je veoma značajno jer to udruženje okuplja najveće svetske kompanije, među kojima su Amazon, Netflix, Dizni Plus, Paramount, ali i UEFA. Drago nam je što smo postali članovi, jer se i mi, kao proizvođači i distributeri sadržaja, suočavamo sa velikim problemom piraterije. Mi smo jedini legalni distributer sadržaja van ExYu tržišta za naše kanale i programe, uključujući i vaš kanal, ali piratske platforme nam nanose veliku štetu širom sveta - kaže Lučić.

Foto: Shutterstock

- Cilj ovog udruženja jeste da kroz saradnju sa institucijama, uključujući Interpol, omogući brže gašenje piratskih platformi. Verujem da će internet u jednom trenutku morati da dobije jasniju regulaciju, jer ovakav način krađe sadržaja dugoročno neće moći da opstane. Prioritet je razvoj 5G mreže u svim gradovima Srbije i na tome intenzivno radimo. Drugi važan cilj je širenje poslovanja na tržištu Amerike, čime bismo dodatno zaokružili projekat namenjen dijaspori i bili prisutni na što većem broju tržišta. Treći prioritet je razvoj veštačke inteligencije. Upravo zbog toga sam i išao u Ameriku - želimo da Telekom Srbija bude svojevrsni centar i partner velikim kompanijama iz oblasti veštačke inteligencije, i verujem da ćemo u tome uspeti - za emisiju "Redakcija", govorio je Lučić.

03:36 Telekom Srbija ulazi u rat protiv piraterije: Lučić najavio prihod od skoro 3 milijarde evra i istorijski ugovor sa Amerikancima - Ovo su tri glavna prioriteta! Izvor: Kurir televizija

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