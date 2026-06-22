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Dodao je da očekuje da će ukidanje rominga doprineti ekonomskom uvezivanju zemalja iz regiona sa Evropskom unijom.

Lučić je rekao da će zahvaljujući ukidanju rominga građani Srbije moći da koriste svoje srpske kartice u zemljama EU bez dodatnih troškova.

- Onako kako koristite karticu u Srbiji, tako ćete koristiti u bilo kojoj zemlji sveta. Ako u Srbiji imate jedan dobar paket sa bilo kojim mobilnim operaterom gde možete da gledate i filmove i televiziju preko mobilnog, to ćete isto u bilo kojoj zemlji Evrope moći da radite bez ikakvog dodatka. Paket koji imate u Srbiji, po tim istim cenama, trošite u bilo kojoj zemlji Evrope - objasnio je Lučić gostujući na Pink TV.

Kako je rekao, posle Samita lidera EU i Zapadnog Balkana koji je održan u Tivtu, građani mogu da očekuju da će procedura za ukidanje rominga biti dosta brža.

- Evropska komisija treba sad da napravi ugovor sa svakom zemljom Zapadnog Balkana. Posle toga dolazi do implementacije tih pravila u zakonu, jer, svaka zemlja je donela zakon da svaki operater mora da se pridržava tih pravila u toj zemlji. Onda se tehnološki to implementira s obzirom na to da smo mi već u tim fazama primene - naveo je Lučić.

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Generalni direktor Telekoma Srbije istakao je da će građani Srbije na odmor tokom leta 2027. sigurno ići sa manje brige jer se očekuje da će do tada procedura ukidanja rominga sigurno biti završena.

- Svaka zemlja Zapadnog Balkana treba da potpiše taj sporazum, da se to implementira u zakonu i da se to tehnički primeni. Moram da kažem da je to jedan od retkih projekata gde EK držala tajminga. Mi smo krenuli još pre šest godina sa postepenom implementacijom i plan je bio 2027. i stvarno će biti 2027. godina - rekao je Lučić.

Dodao je da će ukidanje rominga biti dobar primer ekonomskog uvezivanja Zapadnog Balkana sa EU i da će to mnogo značiti građanima i privredi.

- Ovo je jedno ekonomsko povezivanje sa EU koje faktički spojilo Zapadni Balkan. Daću jedan primer, često ovi autobusi koji prevoze naše ljude do Nemačke, oni imaju tu karticu sa internetom. Morali su ranije da imaju dve, sad će imati samo jednu, tako da o tim digitalnim servisima koje su imale neke firme, moći će da ne razmišljaju - istakao je Lučić.