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Ministar za evropske integracije Nemanja Starović učestvovao je danas na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije posvećenom početku pregovora o uključivanju Republike Srbije u režim "U romingu kao kod kuće“ (Roam Like at Home - RLAH).

Tokom razgovora razmotreni su naredni koraci u procesu pristupanja Srbije jedinstvenom evropskom prostoru rominga, kao i aktivnosti koje je naša zemlja sprovela u prethodnom periodu u cilju potpunog usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i rominga.

Foto: MEI

Ministar Starović predstavio je rezultate koje je Srbija ostvarila u procesu harmonizacije zakonodavnog okvira sa propisima Evropske unije, uključujući pripremu izmena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama i pratećih podzakonskih akata, čime su stvoreni neophodni regulatorni preduslovi za uspešno vođenje pregovora i buduću primenu režima "U romingu kao kod kuće“.

Sagovornici su se saglasili da bi uključivanje Srbije u evropski prostor rominga predstavljalo značajan korak u procesu postepene integracije u jedinstveno tržište Evropske unije, kao i konkretnu korist za građane i privredu Srbije kroz povoljnije korišćenje mobilnih komunikacionih usluga tokom boravka u državama članicama EU.

Foto: MEI

Starović je istakao da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi i ispunjavanju svih obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, naglasivši da je unapređenje povezanosti građana i privrede sa evropskim prostorom jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije.

Na sastanku je ocenjeno da je dosadašnji napredak Srbije dobra osnova za dalje pregovore i da će saradnja sa institucijama Evropske unije biti nastavljena u cilju što skorijeg uspostavljanja režima "U romingu kao kod kuće“ između Srbije i Evropske unije.