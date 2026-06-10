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Telekom Srbija je iza sebe ostavio rekordnu poslovnu godinu u kojoj je ostvaren prihod od 2,3 milijarde evra i profit od 1,3 milijarde evra, uz višestruko uvećanu vrednost kompanije u prethodnih sedam godina. Istovremeno je nastavljeno snižavanje troškova rominga na Zapadnom Balkanu, kao i širenje poslovanja ka dijaspori i tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

O tome šta je stajalo iza ovih rezultata i kakvi su bili planovi za naredni period, za emisiju "Redakcija", razgovarala je novinarka Ines Grk sa Vladimirom Lučićem, generalnim direktorom Telekom Srbija, koji je izneo ocene o poslovnim rezultatima i budućim koracima.

Telekom Srbija ulazi u fazu rekordnog rasta i međunarodne ekspanzije

Generalni direktor Vladimir Lučić je objasnio da su rezultati posledica strateških poteza i akvizicija, kao i širenja poslovanja van Srbije.

- Mnogo naroda smo očekivali, čak kada bi pratili sve ono što smo mi izjavljivali ovih godina, mi smo govorili o tome da će Telekom Srbija imati izuzetno veliki rast prihoda i profitabilnosti. Prošle godine smo uspeli da kupimo glavnog konkurenta na ovom tržištu i potpuno drugačije konsolidujemo tržište, tako da United Grupa nam više nije konkurencija u Srbiji. Ova godina biće značajnije uspešnija od prošle, sa rekordnim prihodima, profitom i brojem korisnika. Telekom Srbija raste u jaku međunarodnu kompaniju, što su prepoznali i veliki finansijski investitori - rekao je Lučić.

On je zatim istakao i finansijske rezultate i planove za dalji razvoj.

Vladimir Lučić, Generalni direktor Telekom Srbija Foto: Kurir Televizija

- Prošle godine smo imali prihod preko 2,3 milijarde evra, a ove godine očekujemo preko 2,5 milijarde. Operativni profit bio je 1,3 milijarde, a sada će biti preko 1,5 milijardi. Net profit koji je u Srbiji bio 211 miliona, ove godine će preći 300 miliona, tako da ulazimo u red veoma snažnih kompanija za dalji razvoj. Dalji razvoj biće u otvaranju Amerike, gde planiramo mobilnog operatera, zatim širenje u Nemačkoj i jačanje prisustva u dijaspori, kao i razvoj 5G mreže u Srbiji - objasnio je.

Govoreći o infrastrukturi, dodao je da će 5G mreža doneti značajne tehnološke promene.

- Fokus će biti na 5G mreži, jer smo dobili licencu i želimo da svi gradovi imaju snažnu mrežu. To donosi benefite korisnicima, od brzine interneta do razvoja kompleksnih digitalnih servisa. Telekom Srbija razvija stand-alone 5G najvišeg kvaliteta, koji će koristiti i industrije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, uključujući i automatizovane sisteme i fabrike robota - naveo je Lučić.

Na kraju, istakao je i očekivano ukidanje rominga u regionu i njegov značaj za korisnike i privredu.

- To bi trebalo da bude do kraja ove godine ili početkom sledeće godine. To će biti velika promena jer će korisnici koristiti mobilne usluge kao kod kuće, bez dodatnih troškova. To će olakšati život građanima i omogućiti razvoj digitalnih servisa i poslovanja bez granica - zaključio je Lučić.

03:38 Telekom Srbija ulazi u fazu rekordnog rasta i međunarodne ekspanzije Izvor: Kurir televizija

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02:22 ISTRAŽIVALI SMO: Šta regionu donosi ukidanje rominga sa EU? Izvor: Kurir televizija