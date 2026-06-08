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Lučić je rekao da je za Telekom Srbija 2025. godina bila izuzetna i naveo da je rast prihoda bio očekivan posle prošlogodišnje akvizicije dela Junajted grupe, čime je kompanija dobila 300.000 novih korisnika.

- Najveće učešće u prihodu grupe i dalje drži Telekom Srbija. Broj korisnika se povećao na preko pola miliona, pre svega zato što smo preuzeli deo United grupe i njihovih korisnika, i zato što smo spojili i Orion korisnike - rekao je Lučić za TV Prva.

Naveo je da je zahvaljujućim finansijskim rezultatima poboljšan i kreditni rejting Telekoma Srbija ističući da je jedina kompanija sa Zapadnog Balkana koja je na berzi.

- Naše izdavanje korporativnih obveznica u vrednosti od 1,95 milijardi je prošlo fantastično, uzimajući u obzir i rat u Ukrajini i čitavu svetsku krizu koja utiče na berzu. Bilo je interesovanje za 14 milijardi što u poslednje dve godine nije bilo ni za jednu kompaniju u svetu, ako se izuzmu zemlje u razvoju - rekao je Lučić.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

On je kazao da je kompanija smanjila troškove nakon akvizicije Sport kluba jer mnogo povoljnije plaća prava na prenos sportskih događaja nego ranije, a da su zbog sve boljeg kreditnoj rejtinga su smanjeni i troškovi kamata.

- Faktički ćemo imati mogućnost da na berzi uzmemo bondove po povoljnijim uslovima i da otplatimo stare čime ćemo i taj deo troška kamata smanjiti. Telekom Srbija sledećih pet godina treba da dođe u fazu da ima čist profit od preko pola milijarde i to je, čini mi se, potpuno izvesno. Nama najveće finansijske institucije sveta veruju i daju nam sredstva bez ikakve garancije i na pet i na 10 godina, jer vide da je naše poslovanje izuzetno uspešno - rekao je Lučić.

Vrednost uvećana 4 puta

Naveo je da je vrednost Telekoma Srbija četiiri puta uvećana u poslednjih sedam godina, a da je 2018.godine kompanija imala manje od 20 odsto tržišnog učešća u televiziji i pad u broju korisnika.

Lučić je kazao da je na tržištu postojao kartel kablovskih operatera koji se međusobno nisu napadali, a imali su sadržaje kao što je Sport klub ili Fox kanali koji su bili veoma atraktivni, ali da je Telekom Srbija uspeo da potpuno preokrene situaciju.

- Kablovski operateri, sem nekoliko malih, faktički i ne postoje, a sad je nova konkurencija u smislu dva druga mobilna operatera koji koriste našu infrastrukturu. Mi sad zarađujemo od svakog korisnika, ili kroz prodaju infrastrukture ili kroz prodaju kontenta, jer smo mi sad jedini igrač koji ulaže u multimediju. Uspeh je značajniji jer smo imali sedam godina kontinuiranu kampanju, plaćane su lobističke kompanije kako bi se sprečio razvoj Telekoma Srbija - rekao je Lučić.

Dodao je da je na poslovanje i finansijske rezultatet uticale i svetske oklonosti, poput korona virusa, rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku.

Lučić je kazao i da je ostvaren cilj da se konkukrenti povuku sa tržišta i dodao da je tržišna pozicija Telekoma Srbija ništa ne može da poremeti dominantnu poziciju u Srbiji što je važno za ostvarivanje prihoda, profitabilnosti, ulaganje u druge projekte, finansiranje startapova, ulaganja u multimediju, saradnju sa velikim platformama.

Širenje u dijaspori

Govoreći o širenju Telekoma Srbija u dijaspori, Lučić je rekao da se intenzivno radi na povećanju broja korisnika i poslovnica u Nemačkoj.

- Samo u Minhenu imamo tri poslovnice. I pozvao bih stvarno građane poreklom iz našeg regiona, pošto imamo sve kanale i iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije i sve albanske kanale, da dođu do naših poslovnica jer smo mi jedini legalni. Svi ostali su pirati i uzimaju novac unapred. Kod nas imate račun na koji uplaćujete mesečnu pretplatu i kao dodatak SIM karticu koja je konkurentna na tržištu Nemačke, Austrije i Švajcarske i omogućava besplatno telefoniranje i bez rominga u našoj zemlji - rekao je Lučić.

Naveo je da je u planu da se od septembra Telekom Srbija proširi na na tržište SAD i dodao da je u toku procedura dobijanja dozvole od američkog regulatora.

- Od septembra će svim ljudima koji su poreklom odavde u SAD biti mnogo isplativije da imaju našu karticu - rekao je Lučić i dodao da Telekom Srbija ima više od pola miliona korisnika u dijaspori.

Kurti hteo da nas ugasi

Govoreći o poziciji Telekoma Srbija na Kosovu i Metohiji, Lučić je rekao da je pozicija srpskih kompanija na KiM teška otkako je Kurtijeva administracija došla na vlast koja, kako je rekao, čini sve da oteža život Srba.

- Kurti je pre tri godine imao kampanju da nas ugasi, ali nije uspeo uz pomoć američke i evropskih administracija i zato što su Vašingtonskim sporazumom jasno definisana pravila pod kojim Telekom Srbija posluje - rekao je Lučić.

Naveo je i da Priština izbegava da reši pitanje treće licence za Telekom Srbija za mobilnu telefoniju jer bi, kako je rekao, većina albanskog stanovništva prešla na mrežu Telekoma Srbija.

- Nama izuzetno znači što je juče pobedila Srpska lista i generalno jedinstvo srpskog naroda. Mi imamo na KiM oko 250 zaposlenih i naša kompanija posluje besprekorno. Svi imaju kvalitetan signal, a firma posluje pozitivno, za razliku od ostalih operatera tamo - rekao je Lučić.

Ukidanje rominga

Govoreći o ukidanju rominga na Zapadnom Balkanu, Lučić je rekao da će to biti od velikog značaja za korisnike i podsetio da su u proteklih pet godina zemlje ZB spojene u jedinstveno roming tržište i da korisnici već osećaju benefite jer su značajno pale cene paketa.

- Vi sad u paketu svakog operatera imate određen broj gigabajta besplatno, a ako hoćete više, morate da doplatite. Kada se uvede konačno spajanje, nećete morati da dodajete gigabajte za roming. I to je veliki iskorak koji oslobađa korisnike da bilo gde u Evropi mogu da troše kao da su kući. Nećete morati više da jure wi-fi, bukvalno će biti svejedno u kojoj ste zemlji - rekao je Lučić.