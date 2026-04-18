Prestižna nagrada „Svetski automobil godine 2026.” uručena je na ceremoniji održanoj tokom Sajam automobila u Njujorku, gde su proglašeni najbolji modeli u više kategorija automobilske industrije, prenosi Radio Sarajevo.

Glavno priznanje pripalo je električnom SUV modelu BMW iX3, koji je, pored titule Svetskog automobila godine, osvojio i nagradu za najbolje električno vozilo, čime je dodatno potvrđen snažan trend prelaska industrije na elektrifikaciju.

Ovo je prvi put od 2006. godine da BMW osvaja ovu nagradu, kada je priznanje dobio model BMW Serija 3. Uspeh modela iX3 smatra se važnom potvrdom strategije Neue Klasse, kojom kompanija ulazi u novu fazu razvoja električne mobilnosti.

Zanimljivo je da su svi ovogodišnji pobednici električni automobili, što jasno ukazuje na pravac u kojem se razvija globalna auto-industrija. Među nagrađenima se izdvojio Hyundai Ioniq 6 N, proglašen za najbolji sportski automobil, dok je model Firefly osvojio priznanje u kategoriji gradskih vozila.

U segmentu luksuznih automobila pobedio je Lucid Gravity, dok je nagradu za najbolji dizajn dobila Mazda 6e. Ovi rezultati dodatno potvrđuju da električni automobili više nisu samo vizija budućnosti, već dominantna realnost na tržištu.

O dobitnicima je odlučivao međunarodni žiri koji čini 98 automobilskih novinara iz 33 zemlje, a glasanje je sprovedeno tajno uz nadzor revizorske kuće KPMG. Vozila su ocenjivana kroz detaljna testiranja širom sveta, uključujući zajedničke vožnje u Pasadena.

U prethodnim godinama dominirali su modeli iz grupacije Hyundai-Kia, dok Volkswagen i dalje važi za najuspešnijeg proizvođača u istoriji ovog izbora. Ipak, ovogodišnji rezultati pokazuju da je konkurencija sve jača i da električna mobilnost preuzima vodeću ulogu na globalnom automobilskom tržištu.