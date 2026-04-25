Otkako je Donald Tramp “zatrpao Iran bombama”, globalna cena nafte gotovo da je postala njegova lična igračka - raste i pada kad god on to poželi. Obrazac je jasan: kada referentna cena Brent sirove nafte pređe 100 dolara po barelu, Tramp objavi post na Truth Social-u ili u razgovoru sa novinarom kaže nešto što odmah obori cenu. U drugim trenucima, američki predsednik podiže cenu pretnjama da će “zbrisati čitave civilizacije”, u pokušaju da natera Iran da pristane na dogovor.

- Trgovci su nekada vreme provodili gledajući osnovne odnose ponude i potražnje na tržištu. Od kada je rat počeo, oni praktično prate ekran sa društvenim mrežama i tvitovima Donalda Trampa - kaže jedan tržišni analitičar.

Na neki način, cena nafte je postala svojevrsni “živi referendum” o verovatnoći mira. Danas je to jedan od najpažljivije praćenih finansijskih instrumenata na svetu, ali trgovci tvrde da svet zapravo gleda pogrešnu cenu.

Iako Brent fjučersi, najčešće citirana referentna cena, pokazuju šta investitori misle o budućem toku rata, oni ne odražavaju fizičku realnost energetske krize koja je zahvatila svet.

- Pomalo nas iznenađuje što su šira finansijska tržišta toliko opuštena po pitanju svega ovoga. Ljudi koji su direktno na terenu mnogo su zabrinutiji - kaže jedan trgovac sirovinama.

- Uvek smo jedni drugima govorili: "Šta je najgore što bi moglo da se desi na tržištu nafte? Zatvaranje Ormuskog moreuza." I evo nas sada tu - kaže trgovac.

Brent fjučers i Brent Dated

Postoji cena koja odražava globalno tržište nafte koje je već izgubilo možda milijardu barela ponude sirove nafte. Ali to nije Brent fjučers - to je Brent Dated, piše britanski Telegraf.

To je cena koja se plaća za barel nafte koji je spreman da bude utovaren na tanker. Drugim rečima, to je cena trenutne isporuke sirove nafte, a ne isporuke u budućnosti, kao što to pokazuje fjučers cena.

Za razliku od oscilacija na Brent fjučers tržištu, koje su pod snažnim uticajem Trampove retorike, cena Dated Brent-a raste gotovo bez prekida otkako je rat počeo.

Tokom februara, barel Dated Brent-a koštao je 70,83 dolara, što je bilo malo ispod fjučers cene od 72,46 dolara. Do početka aprila, fjučersi su skočili na 109,27 dolara, ali je Dated cena otišla još dalje - na 144,46 dolara.

Razlika se od tada smanjila, ali i dalje postoji i ostaje izvan uobičajenih okvira. Trampova najnovija sklonost ka pregovorima o ratu držala je fjučers cenu tik ispod 100 dolara, dok je Dated cena ostala oko 108 dolara.

- Dated ugovor je ekstremno visok. To je najviša cena koju sam ikada video u svojih 10 godina kao trgovac, i to zbog ograničenja u snabdevanju - kaže Mani Njumen iz Onyx Capital-a.

Kad se očekuje stabilizacija na tržištu nafte?

Dated Brent cene zapravo oslikavaju kako se naftna industrija prilagođava zatvaranju Ormuskog moreuza, što je praktično zaključalo jednu petinu svetske ponude nafte unutar Persijskog zaliva.

Piter Tejlor, glavni strateg za sirovine u Macquarie Group, kaže:

- Fizički trgovci pokušavaju da se reorganizuju za smanjenje ponude: ko će platiti više za te barele i ko će kupovati manje.

Drugim rečima, to je cena koja odražava rizik od nestašica goriva i naglog skoka cena na pumpama. Kupci tih barela su rafinerije, koje ih prerađuju u benzin, dizel i avionsko gorivo. One su sada u haosu i pažljivo računaju troškove.

Ali kupci Brent fjučersa nisu samo rafinerije i korisnici nafte. Brent fjučersi su jedno od najlikvidnijih tržišta roba, gde učestvuju hedžeri, špekulanti, fondovi i investicioni menadžeri.

Zato na fjučers cenu utiče mnogo širi skup faktora nego samo ponuda i potražnja, i ona se često pomera na osnovu vesti. U normalnim okolnostima, ti faktori su usklađeni sa realnim kretanjima na tržištu, pa su fjučers i Dated cena uglavnom sinhronizovane. Ali tokom rata u Iranu ta veza se narušila.

- Mnogo se toga dešava što, sve više, narušava energetska tržišta - kaže Ričard Bron iz Energy Aspects.

Brent fjučers bi trebalo da predstavlja očekivanu cenu nafte za dva meseca. Neki trgovci veruju da tržište i dalje funkcioniše i da bi do juna snabdevanje moglo da se stabilizuje, a Ormuz postepeno vrati u normalu.

Norbert Riker iz Julius Baer banke kaže da je poremećaj možda već dostigao vrhunac, jer se potražnja smanjuje, a isporuke preusmeravaju iz SAD i drugih izvora.

- Potrebno nam je da Ormuski moreuz funkcioniše. Ali nije u interesu ni Irana ni SAD da napadaju tankere koji idu ka Indiji ili Kini - kaže on.

Drugi su manje optimistični. Bjarne Šildrop iz SEB-a kaže da su cene fjučersa zasnovane na pretpostavci da će moreuz biti otvoren do 1. maja.