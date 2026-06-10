Slušaj vest

U vremenu kada se uloga ljudskih resursa ubrzano menja i sve snažnije povezuje sa poslovnim rezultatima, u regionu je pokrenuta inicijativa koja želi jasnije da definiše šta znači izvrsnost u HR-u. Adriatic HR Awards nastaju kao regionalna nagrada koja prepoznaje HR projekte sa konkretnim, merljivim uticajem na organizacije i zaposlene. Nagrada će se dodeljivati 25. septembra u sklopu HR.Weekenda u Rovinju, a fokus je na projektima iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine koji pokazuju kako HR može biti direktno povezan sa poslovnim ciljevima i rezultatima.

Foto: Promo

O razvoju nagrade, kriterijumima i pravilniku odlučuje organizacioni odbor koji čine Ana Đidara, izvršna direktorka Sektora za upravljanje ljudskim resursima Hrvatske poštanske banke, Tome Barić, direktor ljudskih resursa INA Grupe, te Bruna Kostelac Košir, Head of Talent u Invera Equity Partners.

Foto: Promo

Kako ističe Ana Đidara, ideja nagrade nije samo odabir najboljih, nego postavljanje jasnijih standarda struke. „Vizija Adriatic HR Awardsa je postaviti jasne standarde izvrsnosti u HR-u i omogućiti da se vrhunske prakse ne prepoznaju samo interno unutar organizacija, već i javno valorizuju. Naglasak je stavljen na strategiju, realizaciju i rezultate kako bi se istaklo da HR inicijative moraju dodavati vrednost razvoju organizacije“, navodi Đidara.

Foto: Promo

Foto: Promo

Dodaje kako je jednako važno da se kroz kriterijume nagrade precizira šta danas znači kvalitetan HR. „Cilj nije samo nagraditi najbolje, nego kroz transparentnost odabira i kriterijume definisati šta ‘najbolje’ u HR-u zapravo znači danas“, objašnjava.

Foto: Promo

Sličan stav deli i Bruna Kostelac Košir, Head of Talent u Invera Equity Partners, koja viziju nagrade definiše kroz podizanje standarda struke u regionalnom kontekstu. „Vizija nam je da kroz ovu nagradu podignemo svest o uticaju koji strateški HR ima na rezultate poslovanja i načine na koje osigurava sprovođenje poslovne strategije, te da podstakne deljenje iskustava unutar zemalja regije i među njima", ističe Kostelac Košir.

Foto: Promo

Tome Barić, direktor ljudskih resursa INA Grupe naglašava potrebu za odmakom od nagrada koje ne reflektuju stvarni učinak. „Želeli smo nagradu koja stvarno prepoznaje izvrsnost HR praksi koje podržavaju poslovanje i nisu same sebi svrha. Želimo odmak od ‘nagrada za učestvovanje’ i fokus na moderne, održive HR prakse okrenute biznisu“, ističe Barić.

Foto: Promo

HR kao poslovni partner, a ne „soft“ funkcija

Jedna od ključnih tema na kojoj počiva Adriatic HR Awards jeste pozicioniranje HR-a kao funkcije koja direktno utiče na poslovne rezultate, a ne isključivo na kulturu i interne procese. Prema rečima Ane Đidare, upravo su zato kriterijumi evaluacije posebno strukturirani. „Projekte procenjujemo kroz stratešku usklađenost sa poslovnim ciljevima, kvalitet realizacije i konkretne rezultate. Time se fokus pomera sa percepcije HR-a kao ‘soft funkcije’ na njegovu stvarnu ulogu – strateškog partnera koji utiče na poslovne ishode“, navodi. Ističe i kako se pritom ne zanemaruju izazovi merenja HR inicijativa. „Postoje prakse koje su teže merljive ili čiji se učinak vidi dugoročno, ali važno je razumeti poslovni kontekst i pronaći pokazatelje koji ukazuju na smer i uticaj. Nema ništa loše u tome da je deo HR-a ‘soft’, ali je važno imati strukturisan pristup kako bi se i to povezalo sa rezultatima“, dodaje Đidara. S druge strane, Barić naglašava da se vrednost HR-a vidi upravo kroz njegov uticaj na organizaciju. „Ozbiljna HR funkcija direktno utiče na angažovanost zaposlenih, kvalitet radnog iskustva i sposobnost organizacije da sprovede strategiju. Takav HR koristi podatke i povratne informacije te postaje partner biznisu u donošenju odluka“, kaže.

Foto: Promo

Kostelac Košir nadovezuje se sa konkretnim opservacijama iz prakse. „Želimo da nagrade dođu u prave ruke kompanijama i HR timovima koji nisu samo 'soft' funkcija — znamo da takvih ima, ali o tim praksama se nedovoljno govori. HR odeljenja koja aktivno učestvuju u ko-kreiranju strategije pravi su primer da HR nije samo 'soft'", kaže. Šta znači dobar HR projekt?

Iako se u struci često naglašava inovacija, sva tri sagovornika slažu se da ona nije cilj sama po sebi. Đidara ističe kako pobednički projekat mora imati jasnu logiku i kontekst. „Pobednički projekt je onaj koji je adekvatan, pravovremen i precizan za konkretnu organizaciju i njenu fazu razvoja. Mora imati jasnu poslovnu logiku, kvalitetnu realizaciju i dokaziv uticaj“, objašnjava. Barić dodaje kako je ključno da HR rešenja stvaraju stvarnu vrednost. „Pobednički HR projekt je onaj koji pomaže ljudima i biznisu da rade bolje, brže, učinkovitije i zadovoljnije. Inovacija nije cilj sama po sebi, nego mora biti održiva i korisna“, navodi. Kostelac Košir definiciju pobedničkog projekta počiva na tri stuba. „Pobednički projekt treba da ima relevantnost za kompaniju kroz povezanost sa strategijom, vrhunsku realizaciju i na kraju — merljivi rezultat. HR koji unapred vidi izazove koje trenutna poslovna strategija može imati i pronalazi rešenja sigurno ima i po nekoliko dobrih praksi koje treba nagraditi", ističe.

Foto: Promo