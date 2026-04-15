"Evropskoj uniji očajnički je potrebna energija, a Velika Britanija i dalje odbija da otvori naftno polje Severno more, jedno od najvećih na svetu. Tragično. Aberdin bi trebalo da se razvija", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Prema njegovim rečima, prodajući Britaniji naftu po duploj ceni, Norveška stiče bogatstvo.

"Velika Britanija je u boljoj situaciji za eksploataciju energenata u Severnom moru nego Norveška, i trebalo bi da buši", napisao je Tramp, služeći se sloganom koji je koristio u kampanji a koji se odnosi na njegove pozive da se poveća eksploatacija naftnih derivata "drill, baby, drill".

Tramp je takođe pozvao na prekid izgradnje novih vetrenjača koje generišu električnu energiju iz energije vetra.

Kurir Biznis/B92

