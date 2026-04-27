WMG fondacija bila je deo ovogodišnjeg Future Adria Summita u Tivtu, jednog od najznačajnijih regionalnih događaja koji okuplja lidere, investitore i stručnjake iz različitih oblasti. U ime Fondacije, direktorka Irena Petrović učestvovala je kao panelistkinja, govoreći o razvoju liderstva i izazovima na putu ka vodećim pozicijama.

Future Adria Summit, ranije poznat kao ESG Adria Summit, i ove godine je stavio fokus na teme budućnosti poslovanja, liderstva i društvenog razvoja, okupljajući ključne aktere koji oblikuju održivu i inkluzivnu budućnost regiona.

Irena Petrović učestvovala je na panelu „From Pipeline to Leadership — What It Actually Takes“, gde su panelisti razmenili iskustva o tome kako izgraditi održive karijerne puteve, unaprediti rodnu ravnopravnost i osnažiti nove generacije lidera.

U dinamičnoj diskusiji s predstavnicima različitih sektora, istaknuta je važnost kontinuiranog ulaganja u ljude, kao i kreiranja okruženja koje podstiče razvoj potencijala i omogućava ravnopravne prilike za napredovanje. Irena Petrović je ovom prilikom govorila o značaju povezivanja različitih sektora i inicijativa koje doprinose razvoju društva, kao i o važnosti podrške mladima i ženama u procesu profesionalnog osnaživanja, osvrnuvši se i na nedavno pokretanje ženske inicijative SpOna, usmerene na osnaživanje i umrežavanje žena.