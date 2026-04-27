WMG FONDACIJA NA FUTURE ADRIA SUMMITU U TIVTU
WMG fondacija bila je deo ovogodišnjeg Future Adria Summita u Tivtu, jednog od najznačajnijih regionalnih događaja koji okuplja lidere, investitore i stručnjake iz različitih oblasti. U ime Fondacije, direktorka Irena Petrović učestvovala je kao panelistkinja, govoreći o razvoju liderstva i izazovima na putu ka vodećim pozicijama.
Future Adria Summit, ranije poznat kao ESG Adria Summit, i ove godine je stavio fokus na teme budućnosti poslovanja, liderstva i društvenog razvoja, okupljajući ključne aktere koji oblikuju održivu i inkluzivnu budućnost regiona.
Irena Petrović učestvovala je na panelu „From Pipeline to Leadership — What It Actually Takes“, gde su panelisti razmenili iskustva o tome kako izgraditi održive karijerne puteve, unaprediti rodnu ravnopravnost i osnažiti nove generacije lidera.
U dinamičnoj diskusiji s predstavnicima različitih sektora, istaknuta je važnost kontinuiranog ulaganja u ljude, kao i kreiranja okruženja koje podstiče razvoj potencijala i omogućava ravnopravne prilike za napredovanje. Irena Petrović je ovom prilikom govorila o značaju povezivanja različitih sektora i inicijativa koje doprinose razvoju društva, kao i o važnosti podrške mladima i ženama u procesu profesionalnog osnaživanja, osvrnuvši se i na nedavno pokretanje ženske inicijative SpOna, usmerene na osnaživanje i umrežavanje žena.
„Društvo može istinski da napreduje samo ako žene imaju jednake mogućnosti i ravnopravno učestvuju u njegovom razvoju. Uprkos izazovima i stereotipima koji su i dalje prisutni, verujemo da zajedničkim naporima možemo stvoriti ambijent u kojem će svaka žena imati priliku da ostvari svoj puni potencijal. Upravo zato pokrenuli smo inicijativu SpOna, kao prostor za povezivanje i saradnju svih koji dele ovu viziju. Promene su proces, ali primeri razvijenih društava pokazuju da su moguće i dostižne.“, izjavila je Irena Petrović, direktorka WMG fondacije.
Učešće WMG fondacije na Future Adria Summitu još jednom potvrđuje posvećenost kako Fondacije, tako i kompanije WMG (Wireless Media Group), lidera u oblastima digitalne transformacije i medija, unapređenju društveno odgovornih praksi i aktivnom doprinosu razvoju liderstva u regionu. Putem ovakvih inicijativa, Fondacija nastavlja da gradi platforme za razmenu znanja, osnaživanje pojedinaca i pokretanje pozitivnih društvenih promena.