Komadići stakla pojavili su se u začinima, a kako postoji ozbiljan rizik od povređivanja i posekotina iz prodavnica apeluju da nikako ne konzumirate ovaj začin. U pitanju je čili, a reč je o proizvodu koji se prodaje kao "Premium" koji se hitno povlači sa tržišta u Nemačkoj.  Ovo povlačenje proizvoda sa tržišta u 2026. godini još je jedno u nizu upozorenja za potrošače.

Reč je o poklon-setu sa pet epruveta začina "Timber Taste Premium Chili Set“ kompanije Benchmarkets GmbH. Proizvod se, između ostalog, prodavao putem platformi Amazon, Etsy i eBay, a sada se hitno povlači. Razlog povlačenja je alarmantan.

- U pojedinačnim epruvetama začina iz navedenih serija mogu se nalaziti manje i veće krhotine stakla.

Konzumacija je opasna

Prema navodima proizvođača, "ne može se isključiti zdravstveni rizik od posekotina u predelu usta, grla i gastrointestinalnog trakta, kao i opasnost od gutanja krhotina. 

Povlačenje se odnosi na sledeće brojeve serija (LOT):

LOT brojevi: 310004, 310005 i 310006.

Rok trajanja: 30. jun 2027.

Period kupovine: od 14. novembra 2025. do 21. aprila 2026.

Oznaka sa LOT brojem nalazi se na dužoj, užoj strani pakovanja. Dodatno, na etiketi proizvoda mora da stoji jedan od dva barkoda (FNSKU): X002HWIO05 ili X0015SU6F3. Proizvodi iz drugih serija nisu obuhvaćeni ovim problemom.

Podsećamo, nedavno su metalne krhotine otkrivene u začinima brenda Ankerkraut, kao i u ibuprofenu. U martu je trgovački lanac Rewe povukao zamrznuti proizvod zbog komadića plastike i drveta, a strani predmeti pronađeni su i u kuglicama od urmi.

Proizvođač čilija koji se sada povlači potvrdio je da je nadležna inspekcija za bezbednost hrane obaveštena o opasnom nedostatku. Začin se nikako ne sme konzumirati.

Biznis Kurir/Fenixmagazin.de

