Cilj je da se kroz paušalni obračun prema broju putnika obezbedi da i brodski turizam učestvuje u finansiranju lokalne zajednice, saopštili su nadležni u opštini. Iz izmenjene uredbe o turističkoj taksi, proizlazi da se nove odredbe odnose na brodove koji se privežu ili usidre u izolskom akvatoriju i omoguće iskrcavanje putnika.

Taksa i do 3.200 evra

Visina takse biće određivana paušalno, u zavisnosti od kapaciteta broda. Najniži dnevni iznosi kretaće se od 200 evra za brodove do 200 putnika, dok će za najveće brodove, sa više od 3.001 putnikom, taksa dostići i do 3.200 evra dnevno.

Prikupljena sredstva biće u potpunosti namenski korišćena, pre svega za razvoj turizma, uređenje javnih površina i infrastrukture, kao i za promociju i druge aktivnosti koje unapređuju kvalitet života i turističku ponudu. U opštini očekuju da bi veći dolazak putničkih brodova mogao da donese dodatnu korist lokalnim trgovcima, ugostiteljima i ponuđačima u seoskim područjima.

U intresu razvoja lokalne zajednice

Međutim, veći kruzeri se još nisu sidrili u izolskom akvatoriju, a za uspostavljanje takvog režima biće potrebno prethodno pribaviti sve neophodne saglasnosti, izraditi bezbednosne planove, kao i odgovarajuće stručne podloge i pomorsku studiju. Iz opštine poručuju da je cilj da posete putničkih brodova budu organizovane i usklađene sa interesima lokalne zajednice.