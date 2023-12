EU UVODI TURISTIČKU VIZU OD 2024.! Ovo je spisak zemalja koje su uvele takse za turiste!

Putovanja su sve češća i tržište se oporavilo od pandemije, podstičući turističke destinacije koje su bile pogođene ograničenjima i zatvaranjem. Međutim, neke popularne destinacije ponovo se povijaju pod pritiskom prevelikog turizma. Kao rezultat toga, neki su pribegli uvođenju 'turističke takse' prošle godine, a drugi su sledili njihov primer 2023.

Mnoga mesta već imaju turističke takse i ako ste putovali u inostranstvo, verovatno ste je već platili. Možda to nikada niste primetili - jer se to ponekad koristi u avionskim kartama ili porezima koje plaćate u svom hotelu. Evo svega što treba da znate o zemljama u koje morate da platite da biste ušli.

Barselona povećala turističku taksu 2023

Turistička taksa Barselone povećana je i važiće naredne dve godine, saopštile su gradske vlasti. Od 2012. posetioci katalonske prestonice morali su da plaćaju i regionalnu turističku taksu i dodatnu doplatu za ceo grad.

Gradske vlasti su 1. aprila povećale komunalnu taksu na 2,75 evra. Drugo povećanje će se desiti sledeće godine 1. aprila 2024, kada će naknada porasti na 3,25 evra. Taksa se odnosi na posetioce koji borave u zvaničnom turističkom smeštaju. Porez će biti smanjen na 1 € između novembra i marta. Neće se odnositi na decu mlađu od 16 godina i biće ograničeno na pet noćenja – dakle maksimalno 10 evra – po putovanju

Naknada se koristi za minimiziranje uticaja turizma u gradu Algarve, uključujući poboljšanje čistoće i bezbednosti, navode lokalne vlasti. Dve od 16 opština u Algarveu su već naplatile turističku taksu: Faro (1,5 evra po noći do sedam noćenja između marta i oktobra) i Vila Real de Santo Antonio (1 evro po danu do sedam dana).

Valensija će uvesti turističku taksu 2024. godine

Valensija je najavila da će uvesti turističku taksu za putnike koji borave u svim vrstama smeštaja u regionu, uključujući hotele, hostele, apartmane i kampove. On će stupiti na snagu krajem 2023. ili početkom 2024. godine.

Posetioci će morati da plate između 50 centi i 2 evra po noći u zavisnosti od izabranog smeštaja, do sedam noćenja. Vlasti kažu da će naknada ići ka održivom razvoju turističkog sektora u regionu. Prihod će se takođe koristiti za obezbeđivanje pristupačnijeg smeštaja za lokalno stanovništvo u turističkim mestima.

foto: EPA / Quique Garcia

Olhao, Portugal, uveo je turističku taksu 2023. godine

Olhao, portugalski ribarski grad popularan među turistima, počeo je da naplaćuje posetiocima 2 evra za noć između aprila i oktobra.

Porez će biti smanjen na 1 € između novembra i marta. Neće se odnositi na decu mlađu od 16 godina i biće ograničeno na pet noćenja – dakle maksimalno 10 evra – po putovanju. Naknada se koristi za minimiziranje uticaja turizma u gradu Algarve, uključujući poboljšanje čistoće i bezbednosti, navode lokalne vlasti.

Dve od 16 opština u Algarveu su već naplatile turističku taksu: Faro (1,5 evra po noći do sedam noćenja između marta i oktobra) i Vila Real de Santo Antonio (1 evro po danu do sedam dana).

Tajland uveo turističku taksu 2023. godine

Tajland uvodi turističku taksu od 300 bahta (8 evra). Prvobitno se očekivalo da će stupiti na snagu krajem 2022. godine, ali nedostatak jasnoće o tome kako će se sprovoditi doveo je do kašnjenja.

Odloženo je zatim od juna do septembra 2023, nakon što su avio-kompanije izrazile dodatnu zabrinutost. Guverner Turističke uprave Tajlanda rekao je Rojtersu prošle godine da će deo naknade „biti iskorišćen za brigu o turistima“ . Takođe će pomoći u finansiranju daljeg razvoja turističkih atrakcija, poput Velike palate u Bangkoku.

Venecija će uvesti turističku taksu 2024. godine

Venecija će početi da naplaćuje turistima koji je posećuju od 2024. Naknada je više puta odlagana, ali izgleda da će se probno razdoblje od 30 dana konačno dogoditi tokom prolećnih i letnjih vikenda sledeće godine. Tačni datumi tek treba da budu potvrđeni.

Predstojeća turistička taksa „nije sredstvo za pravljenje gotovine“, navodi se u saopštenju grada. Prihod će ići za usluge koje pomažu stanovnicima grada, uključujući održavanje, čišćenje i smanjenje troškova života.

EU uvodi turističku vizu 2024.

Počevši od 2024. godine, građani koji nisu iz EU, uključujući Amerikance, Australijance, Britance i druge putnike izvan šengenske zone, moraće da popune aplikaciju od 7 evra da bi ušli.

Oni mlađi od 18 ili stariji od 70 godina neće morati da plaćaju taksu. Šema je trebalo da bude sprovedena do novembra 2023. godine, ali se suočila sa kašnjenjima u vezi sa novim sistemom ulaska/izlaska (EES) EU.

Ovo su sve zemlje u koje već morate da platite turističku taksu da biste ušli. Mnoge zemlje već imaju uvedenu turističku taksu iz raznih razloga. Za neke, to ima veze sa pokušajem suzbijanja broja turista i sprečavanja prekomernog turizma. Za druge je to skoro kao porez na održivost za svakog posetioca. Novac od ovih taksi ide za održavanje turističkih objekata i zaštitu prirodnih resursa.

foto: Profimedia

Austrija

U Austriji plaćate boravišnu taksu, koja se razlikuje u zavisnosti od pokrajine u kojoj se nalazite. U Beču ili Salcburgu plaćate dodatnih 3,02 odsto na hotelski račun po osobi. Turistička taksa je poznata i kao Tourismusgesetz i Berherbergungsbeitrage.

Belgija

Turistička taksa u Belgiji se takođe primenjuje na smeštaj, za svaku noć koju tamo boravite. Naknada je ponekad uključena u cenu sobe u hotelu, ali neke odvajaju troškove i čine ga dodatnom naplatom, tako da morate pažljivo da proverite svoj račun. Antverpen i Briž naplaćuju cenu po sobi. Cena u Briselu varira u zavisnosti od veličine i ocene hotela. Generalno je oko 7,50 evra

Butan

Dok su turističke takse u većini zemalja ispod oko 20 evra, porez u Butanu je neverovatno visok u poređenju sa tim. Minimalna dnevna naknada za većinu stranaca je: 250 USD (228 €) po osobi dnevno tokom visoke sezone i nešto manje u niskoj sezoni. Ali pokriva mnogo toga, uključujući smeštaj, prevoz u zemlji, vodiča, hranu i ulaznice.

Bugarska

Bugarska primenjuje turističku taksu na noćenje. Veoma je nizak i varira u zavisnosti od oblasti i klasifikacije hotela - do oko 1,50 evra.

Karipska ostrva

Većina karipskih ostrva ima turističke takse dodate na hotelsku cenu ili naknadu za odlazak. Antigva i Barbuda, Aruba, Bahami, Barbados, Bermuda, Bonaire, Britanska Devičanska ostrva, Kajmanska ostrva, Dominika, Dominikanska Republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Monserat, Sent Kits i Nevis, Sveta Lucija, St. Marten, Sent Vinsent i Grenadini, Trinidad i Tobago i Američka Devičanska ostrva imaju neku vrstu naknade za posetioce. Naknade se kreću od 13 evra na Bahamima do 45 evra na Antigvi i Barbudi.

foto: Shutterstock

Hrvatska

Hrvatska je povećala turističku taksu 2019. Međutim, povećana stopa se primenjuje samo tokom letnjeg špica sezone. Posetioci plaćaju oko 10 kuna (1,33 €) po osobi po noći.

Češka

Potrebno je samo da platite turističku taksu u Češkoj kada posetite glavni grad Prag. Veoma je mali (ispod 1 €) i plaća se po osobi, po noći, do 60 noćenja. Porez se ne odnosi na decu mlađu od 18 godina.

Francuska

U Francuskoj se plaća „take de sejour“. Dodaje se na vaš hotelski račun i varira u zavisnosti od toga u kom se gradu nalazite. Cene se kreću od 0,20 evra do oko 4 evra po osobi po noći. Turistička žarišta poput Pariza i Liona koriste novac za održavanje turističke infrastrukture. Region Pariza je nedavno dobio odobrenje da poveća svoju turističku taksu za posetioce koji borave u hotelima, Airbnbs-u i kampovima do 200 odsto. Od januara 2024. godine cena noćenja za dvokrevetnu sobu u hotelu sa pet zvezdica u Parizu mogla bi da poraste na preko 11 evra.

Nemačka

Nemačka ima ono što oni nazivaju „porez na kulturu“, a takođe i „porez na krevet“, u gradovima kao što su Frankfurt, Hamburg i Berlin. Naknada je oko 5 procenata vašeg hotelskog računa.

Grčka

Turistička taksa u Grčkoj se zasniva na broju hotelskih zvezdica ili broju soba koje iznajmljujete. Može biti sve do 4 € po sobi. Uvelo ga je grčko ministarstvo turizma kako bi pomoglo u smanjenju duga zemlje.

Mađarska

Turističke takse u Mađarskoj važe samo u Budimpešti. Putnici moraju da plate dodatnih 4 odsto svake noći na osnovu cene sobe.

Indonezia

Turističke takse u Indoneziji važe samo na Baliju. U 2019, novi zakon kaže da inostrani posetioci indonežanskog ostrva moraju da plate taksu od oko 9 evra. Prihod od poreza navodno ide ka programima koji pomažu u očuvanju životne sredine i balijske kulture.

Italija

Turističke takse u Italiji zavise od toga gde se nalazite. Venecija bi mogla da uvede sopstveni porez na leto 2022. U međuvremenu, rimska naknada se kreće od 3 do 7 evra po noći u zavisnosti od vrste sobe, ali neki manji gradovi naplaćuju više.

foto: Shutterstock

Japan

U Japanu dolazi u obliku odlazne takse. Posetioci Japana plaćaju 1.000 jena (oko 8 evra) kada napuste zemlju. Zvanični turistički sajt tvrdi da ovaj mali porez čini „značajnu razliku“ za ekonomiju.

Malezija

Turistička taksa u Maleziji je paušalna stopa i primenjuje se po noćenju vašeg boravka. Nije mnogo više od oko 4 evra po noći.

Novi Zeland

Mnogi turisti, ljudi na radnim praznicima i neki studenti i radnici koji dolaze na Novi Zeland moraju platiti međunarodni porez na zaštitu i turizam (IVL) kada stignu. Ali ljudi iz Australije su izuzeti. To je 35 novozelandskih dolara, što je oko 21 €.

Holandija

Holandija ima kopnenu turističku taksu i vodnu turističku taksu. U Amsterdamu to trenutno iznosi 7 odsto cene hotelske sobe. U 2024. će porasti na 12,5 odsto, što će je učiniti najvišom turističkom taksom u Evropi. Primenjivaće se i na putnike na krstarenju i na posetioce koji noće.

Portugal

Niska turistička taksa u Portugalu se plaća po noći po osobi i primenjuje se samo na goste koji imaju 13 i više godina. Košta oko 2 evra i trenutno se primenjuje u 13 od 308 opština u Portugalu, uključujući gradove Porto, Lisabon i Faro. Morate ga platiti samo prvih sedam dana boravka.

Slovenija

Boravišna taksa u Sloveniji varira u zavisnosti od lokacije i ocene hotela. Nešto je veća u većim gradovima i odmaralištima, uključujući Ljubljanu i Bled - oko 3 €.

Španija

Ako idete na Ibizu ili Majorku, moraćete da platite turističku taksu. Održiva turistička taksa, koja se primenjuje na smeštaj za odmor na španskim Balearskim ostrvima (Majorka, Menorka, Ibica, Formentera), takođe se primenjuje na svakog turista koji ima 16 ili više godina. Tokom sezone, taksa može dostići i do 4 evra po noći.

Švajcarska

Boravišna taksa u Švajcarskoj varira u zavisnosti od lokacije. Cena je po noći i osobi i iznosi oko 2,20 evra. Ponude za smeštaj obično ne uključuju boravišnu taksu - ona je navedena kao poseban iznos, tako da je lakše pratiti. I to se odnosi samo na boravak kraći od 40 dana.

Amerika

Hotelski porez ili porez na smeštaj za putnike koji iznajmljuju smeštaj se naplaćuju u većini Sjedinjenih Država. Takođe se zove boravišna taksa. Naknade se primenjuju u hotelima, motelima i gostionicama. Najviša stopa se navodno plaća u Hjustonu, sa porezom od 17 odsto na vaš hotelski račun.

Kurir.rs/Blic/Euronews