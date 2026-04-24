Slušaj vest

Pogrešan izbor klima-uređaja može dovesti do visokih računa za struju, nedovoljnog hlađenja prostora i buke koja ometa san. Iako se mnogi prilikom kupovine vode isključivo kvadraturom, stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najčešćih grešaka.

Sve toplija leta dodatno povećavaju potrebu za klimom, ali i mogućnost da se napravi loš izbor. Jedno od osnovnih pravila jeste da uređaj ne sme biti ni preslab ni prejak.

Ukoliko je klima preslaba, radiće konstantno pod opterećenjem, trošiće više električne energije i neće uspeti da adekvatno rashladi prostor. Nasuprot tome, prejak uređaj će brzo sniziti temperaturu, ali bez efikasnog uklanjanja vlage, što može stvoriti neprijatan osećaj "hladne sparine".

Kvadratura prostora jeste važna, ali predstavlja samo početni kriterijum. Prilikom izbora treba uzeti u obzir:

visinu plafona (veći prostor znači veću zapreminu vazduha)

izolaciju stana ili kuće

veličinu i orijentaciju prozora

izloženost suncu (južna i zapadna strana su toplije)

broj osoba koje borave u prostoru

električne uređaje koji dodatno zagrevaju prostor

Često se veruje da jedna klima postavljena u hodniku može rashladiti više prostorija, ali u praksi to retko daje dobre rezultate. Namena prostorije takođe ima veliki značaj. Dnevna soba obično zahteva jači uređaj zbog većeg broja ljudi i uređaja. Spavaća soba traži tiši rad kako buka ne bi remetila san, dok se kancelarije i radne sobe brže zagrevaju zbog računara i većeg broja osoba.

Kolika je snaga dovoljna

Postoji opšte pravilo - oko 1 kW na 10 kvadratnih metara, ali to je samo okvirna procena. Približne vrednosti za standardne uslove su:

do 20 m²: 2.0 - 2.5 kW

20 - 30 m²: 2.5 - 3.5 kW

30 - 40 m²: 3.5 - 4.2 kW

40 - 50 m²: 4.2 - 5.0 kW

50 - 60 m²: 5.0 - 6.0 kW

Ukoliko prostor ima lošu izolaciju ili velike prozore izložene suncu, preporučuje se izbor jačeg uređaja od navedenih vrednosti.